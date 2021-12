OM Mercato : Luis Henrique s’en va, son successeur déjà trouvé !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 10:02

En grande difficulté à l’OM, Luis Henrique est annoncé sur le départ cet hiver. Jorge Sampaoli aurait même déjà identifié son successeur.

Retour à l’envoyeur pour Luis Henrique ?

Arrivé en septembre 2020 en provenance de Botafogo pour 8 millions d’euros, Luis Henrique n’est pas parvenu à confirmer l’énorme espoir placé en lui à l’Olympique de Marseille. Auteur de prestations décevantes à chacune des prestations, l’attaquant brésilien de 19 ans n’est plus vraiment dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Une situation que le compatriote de Neymar vivrait assez mal. Incapable de lui garantir une place de titulaire dans ces conditions, le coach marseillais aurait donné son aval à la direction afin que le jeune ailier aille trouver son bonheur sous d’autres cieux. L’Équipe évoquait récemment un départ en prêt lors du prochain mercato hivernal.

Une tendance confirmée au Brésil par le média Real Futbal News qui assure que l’ancien club de Luis Henrique, Botafogo, aimerait le récupérer en janvier. Du côté de Marseille, Pablo Longoria serait d’ores et déjà à la recherche d’un renfort offensif afin de combler le vide que va laisser l’enfant de João Pessoa. Un premier nom serait même sur les tablettes du président phocéen.

OM Mercato : Longoria vise un attaquant canadien

Luis Henrique s’accommode mal de son rôle de joker et veut quitter l’Olympique de Marseille pour avoir plus de temps de jeu. Par conséquent, le club phocéen devrait renforcer sa ligne offensive lors du prochain mercato hivernal. Si le nom de Romain Faivre du Stade Brestois a été un temps évoqué du côté de la Canebière, Pablo Longoria et les siens pourraient finalement opter pour une piste étrangère. En effet, selon plusieurs sources locales, l’OM garderait toujours un oeil sur l’international canadien Cyle Larin. Avec le possible retour de Luis Henrique au Brésil, les décideurs marseillais verraient l’ailier gauche de Besiktas comme son remplaçant idéal. L’été dernier déjà, Marseille s’était vu refoulé trois fois par le club turc pour l’attaquant de 26 ans.

Pablo Longoria envisagerait donc de revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal avec l’espoir que Besiktas se montre beaucoup moins gourmand cette fois. Surtout que le contrat de Cyle Larin expire le 30 juin prochain. Toutefois, l’OM devra se montrer très convaincant puisque Lille, West Ham, Everton, Southampton et Brighton seraient également intéressés par le profil du compatriote de Jonathan David. Auteur de 6 buts et 1 passe décisive en 18 matches toutes compétitions confondues, Cyle Larin est évalué à 11,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour le laisser partir, Besiktas réclamait 10 millions d’euros l’été dernier.