Stade Rennais mercato : OM, Rennes tous veulent le buteur Cyle Larin !

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 21:35

Selon la presse turque, l’attaquant canadien du Besiktas Cyle Larin est dans le viseur de plusieurs clubs français dont l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Le club turc réclamerait une somme de 8 millions d’euros pour se séparer de son buteur de 26 ans. Le joueur sort d’une saison gargantuesque en Süper Lig, où il aura marqué 30 buts en 51 rencontres. Sous contrat avec les derniers champions de Turquie jusqu’en Juin prochain, Larin voit une lutte acharnée se créer pour l’enrôler.

Mercato Stade Rennais : deux clubs français au coude à coude avec le SRFC pour Cyle Larin

Auteur d’un mercato sérieux depuis le début de l’été, les dirigeants bretons sont à la recherche d’un buteur, pour épauler Jérémy Doku, et la recrue Kamaldeen Sulemana (acheté 15 millions d’euros au FC Nordsjaelland), tous les deux très jeunes. Leurs regards se porteraient sur la révélation de Süper Lig cette saison, l’attaquant canadien de 26 ans Cyle Larin, tout juste champion de Turquie avec le club de Besiktas.

Le joueur longiligne (1m87) a marqué 19 buts et délivrés 5 passes décisives en 38 rencontres de championnat. Le buteur, qui arrive à terme de son contrat l’année prochaine, est annoncé sur le départ par son club, qui ne souhaite pas le voir partir gratuitement la saison prochaine. Selon la presse turque, le club d’Istanbul demanderait pas moins de 8 millions d’euros dans l'opération.

La course s’annonce acharnée entre les Girondins de Bordeaux le Stade Rennais et l’OM. Si les Bretons ont connu un revers éreintant dans le dossier Jens Cajuste, leurs regards se portent aussi sur d’autres postes plus importants comme celui de gardien de but. Cependant, ils restent en très bonne position pour enrôler le Canadien. Les Marseillais eux réalisent un mercato XXL, et la somme demandée par le Besiktas ne devrait pas les effrayer, cependant, les dynamiques récentes du club phocéen se portent plutôt sur le secteur défensif. Enfin, Bordeaux qui revoit la surface après des problèmes financiers, vient d’enregistrer ses premières recrues, et se trouve peut-être un peu court pour l’attaquant canadien. Affaire à suivre donc…