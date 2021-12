Barça Mercato : Un crack de l'Ajax dans les plans de Barcelone

Publié par Thomas le 14 décembre 2021 à 11:30

Dans sa volonté de se renforcer pour 2022, le Barça, sous l'impulsion de Xavi, aurait en ligne de mire un grand talent de l'Ajax Amsterdam.

Barça Mercato : Barcelone s’intéresse à Mazraoui

Pas de doute, le FC Barcelone devrait être l’équipe la plus active cet hiver en terme de mercato. En pleine crise économique et sportive, les Blaugranas ont du pain sur la planche pour 2022, notamment Xavi Hernandez, qui devra sauver une équipe agonisante, avec pour objectif d'obtenir un ticket pour la Ligue des champions à la fin de la saison.

Pour ce faire, le Barça prévoit de procéder à plusieurs signatures en janvier avec des contraintes économiques très handicapantes. Si le club piste en priorité un attaquant de haut niveau, il ne délaisse pas certains secteurs de jeux importants comme la défense, et justement, Barcelone aurait dans son viseur un joyau de l’Ajax, au poste de latéral droit.

Comme l’avance le journaliste Gerard Romero, le Barça aimerait s’attribuer les services de Noussair Mazraoui, sensation dans le championnat néerlandais avec le club amstellodamois. Le défenseur marocain a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 14 rencontres. Des stats remarquables qui n’ont pas échappé à Mateu Alemany, le directeur sportif barcelonais et Xavi. L’idée des dirigeants blaugranas est d’anticiper un probable départ de Sergi Roberto à la fin de la saison. Bourreau du PSG en 2017, le latéral espagnol connaît actuellement une lourde blessure qui l’éloignera des terrains pendant un long moment et qui compromet sa prolongation dans son club formateur. Mazraoui voit son contrat se terminer en juin prochain, une situation qui ferait les affaires des Catalans qui procéderaient alors à un transfert à bas coût en janvier.

Le Barça ne lâche pas Cavani

Mais le véritable objectif des Catalans reste la signature d’un attaquant pour cet hiver. Si Ferran Torres fait l’objet de fortes convoitises de la part du FC Barcelone, le club espagnol devrait dans un premier temps enregistrer la venue d'Edinson Cavani. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a donné son feu vert aux Blaugranas pour une arrivée en 2022. Si l’idée était de recruter El Matador l’été prochain, les carences offensives barcelonaises ont poussé la direction à anticiper cette venue. À en croire la presse locale, la venue de l’Uruguayen ne serait plus qu’une question de semaines.