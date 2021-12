PSG Mercato : Succession Mbappé, un coup en or acté à Barcelone !

Publié par JEAN-LUC D le 14 décembre 2021 à 12:00

Après Neymar et Messi, le PSG pourrait frapper un autre gros coup au Barça pour l’après Kylian Mbappé. Les lignes bougent dans ce sens.

C’est fini entre Ousmane Dembélé et le Barça !

Et si Kylian Mbappé se faisait remplacer au Paris Saint-Germain par l’un de ses amis et compagnons de l’équipe de France ? En fin de contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a pas encore renouvelé son engagement. Et selon plusieurs sources proches de la direction du club espagnol, les chances de voir l’international français poursuivre l’aventure avec les Blaugranas sont de plus en plus minces.

Le quotidien catalan Sport se veut même plus radical en assurant que l’aventure touche à sa fin entre l’attaquant de 24 ans et le club culé puisque les négociations n’avancent plus. La publication espagnole précise que le Barça a pourtant fait d’énormes efforts en proposant à Ousmane Dembélé un salaire fixe de 7,5 millions annuels, plus 4 millions d’euros de primes. Ce qui augmenterait ses revenus à un peu plus de 11 millions d’euros par saison.

Mais l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais serait déterminé à changer d’air l’été prochain. Le journal sportif conclut alors que Dembélé est une « cause perdue » pour le FC Barcelone. D’autant que le Paris Saint-Germain, Manchester United, Newcastle, Bayern Munich et Arsenal seraient prêts à lui offrir beaucoup plus pour obtenir sa signature. Séduit par le profil de Dembélé, qui pourrait parfaitement prendre la place de Kylian Mbappé au milieu de Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria, le PSG serait disposé à l’accueillir à l’issue de la saison. Mais un autre cador européen pourrait bien gâcher les plans des Parisiens dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Bayern prêt à gâcher les plans de Paris ?

Interrogé dans un podcast de Sport Bild, Michael Reschke, ancien directeur technique du Bayern Munich de 2014 à 2017, a ouvertement conseillé à la direction actuelle du club bavarois de se positionner sur le numéro 11 du FC Barcelone. Avec le probable départ de Kingsley Coman, le dirigeant allemand estime qu’Ousmane Dembélé possède le profil idéal pour lui succéder au sein de l’effectif de Julian Nagelsmann.

« Le Bayern doit absolument s’intéresser à Dembélé. C’est un joueur fantastique qui a eu une malchance incroyable avec des blessures », a-t-il déclaré. Aux dernières nouvelles, les deux clubs auraient ouvert des négociations en vue de procéder à un échange simple entre les deux joueurs aux situations contractuelles similaires. Le PSG pourrait donc voir ses plans tombés à l’eau en cas d’accord entre le Barça et le Bayern Munich.