PSG Mercato : Leonardo va acter deux superbes signatures à Paris

Publié par Thomas le 14 décembre 2021 à 18:00

Omniprésent sur le marché des transferts, le PSG devrait prochainement enregistrer deux sublimes signatures avant d'entamer son dégraissage massif.

Alors que Leonardo prévoit de se séparer de plusieurs joueurs de son effectif pour 2022, le directeur sportif parisien pourrait en amont réaliser deux signatures pleines de sens d’ici la fin de l’année. Selon le journaliste Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain envisagerait très sérieusement d’offrir un premier contrat professionnel à deux de ses plus grands espoirs, à savoir les deux milieux de terrain Ismaël Gharbi et Ayman Kari, tous deux issus de la génération 2004.

Un choix fort opéré par Leonardo quand on connaît la situation délicate des jeunes talents au sein de l’écurie Rouge et Bleu. Figure de proue de cette génération, le milieu star des U19, Xavi Simons, qui peine à se frayer une place dans l’équipe Mauricio Pochettino refuse de son côté tour à tour les différentes propositions de prolongations du PSG.

Cette semaine, son agent Mino Raiola a même proposé les services de son protégé au FC Barcelone, son ancien club. Le milieu néerlandais est plus que jamais proche d’un départ. Pour Gharbi et Kari, la situation semble bien différente. Si les deux joyaux rêvent d’une carrière ambitieuse, leurs entourages respectifs considèrent que rester encore quelques saisons dans leur club formateur serait bénéfique pour leur progression.

Plusieurs départs à prévoir chez les jeunes

Si le Paris SG pense à blinder rapidement les contrats de ses joueurs issus du centre de formation pour éviter de les voir partir puis exploser chez des clubs rivaux, le club de la capitale pourrait également acter le départ de plusieurs cracks, et ce, dès le mois de janvier. À l’instar de Xavi Simons, plusieurs Titi envisagent un départ du navire parisien prochainement, soit pour engranger plus de temps de jeu, soit par désaccord financier.

En plus du milieu hispano-néerlandais, Edouard Michut se montre aussi préoccupé de sa situation au PSG et songerait à faire ses valises s’il ne bénéficie pas de plus de protagonisme. Son agent a prévu de faire un point avec le club concernant la seconde partie de saison. Autre joueur susceptible de partir, le solide El Chadaille Bitshiabu, que le SCO d’Angers lorgne depuis quelques temps. Le défenseur de 16 ans pourrait faire l’objet d’un prêt prochainement, une option que ne déplairait au board Rouge et Bleu.