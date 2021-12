ASSE Mercato : Dupraz, une bonne pioche pour le sauvetage ?

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 10:46

Nouveau coach de l’ ASSE, Pascal Dupraz peut-il sauver les Verts de la relégation en Ligue 2 comme avec Evian en 2014 et Toulouse en 2016 ?

ASSE : Pascal Dupraz hérite d'une équipe mal-en-point

Comme pressenti, Pascal Dupraz a été nommé entraîneur de l’ ASSE, mardi, en remplacement de Claude Puel limogé le 5 décembre. Libre depuis son licenciement du SM Caen en mars 2021, le technicien haut savoyard reprend donc du service en Ligue 1. Sa mission ? Tout faire pour maintenir l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Les Verts sont derniers du championnat avec 12 points en 18 journées disputées. Le club ligérien est la 2e pire attaque avec seulement 17 buts marqués, mais aussi la 2e pire défense avec 39 buts concédés. Le bilan actuel des Verts est de 10 défaites, 6 nuls et 2 victoires.

Le discours hyper motivant de Pascal Dupraz, tenu aux Toulousains il y a 4 ans, pourra-t-il être efficace chez les Stéphanois ? A-t-il les hommes au sein de l’équipe actuelle de l’ ASSE pour réussir la mission de sauvetage ? Est-il vraiment l’homme de la situation à l’ ASSE, à un match de la mi-saison ?

L'AS Saint-Étienne s'est trompé en choisissant Dupraz, selon Rothen

Jérôme Rothen en doute fort ! Selon Jérôme Rothe, consultant de RMC Sport, laisser Claude Puel et prendre Pascal Dupraz n’est pas la bonne pioche. « Je n'ai rien contre Dupraz, mais tu passes de Puel à Dupraz. Vous n'avez pas l'impression que le club redescend de deux catégories », a-t-il indiqué sur la radio. Selon l’ancien joueur du PSG, l’effectif de l’ ASSE est un peu limité et cela pourrait être un gros souci. « Puel a montré qu'il était un bon entraîneur. Donc s'il n'y arrive pas aujourd'hui avec l'effectif qu'ils ont, vous croyez vraiment que Dupraz va y arriver ? Donc Dupraz va faire progresser les jeunes, il va relancer des joueurs expérimentés... Non, mais vous plaisantez ? », s'est-il interrogé.

De l’avis de Jérôme Rothen, la direction stéphanoise s’est trompée en portant son choix sur Dupraz pour tenter de sauver les Verts. « Il a ses qualités, mais certainement pas celles pour entraîner et faire progresser une équipe comme l' ASSE. Pour moi, c'est un manque d'imagination », a-t-il conclu.