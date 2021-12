ASSE Mercato : Pascal Dupraz déjà face à un gros coup dur à Sainté

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2021 à 06:26

À peine intronisé sur le banc de l'ASSE mardi, Pascal Dupraz va déjà gérer un premier dossier sensible lors du prochain mercato hivernal.

Pascal Dupraz arrive, Étienne Green sur le flanc

Comme annoncé depuis le licenciement de Claude Puel, c’est bel et bien Pascal Dupraz qui a été choisi par l’AS Saint-Étienne pour mener l’opération maintient en Ligue 1. Mais le nouvel entraîneur du club stéphanois va déjà devoir faire face à un gros coup dur. Pour le dernier match de Claude Puel sur le banc, les Verts ont concédé une quatrième défaite de rang en Ligue 1 en s'inclinant sur la pelouse du Stade de Reims (0-2), samedi, à l'occasion de la 18e journée.

Au cours de cette rencontre, l’ASSE a perdu plus que trois points puisque son gardien de but Étienne Green a dû céder sa place à la pause. D’après les dernières informations du journal L’Équipe, l’international espoir anglais souffre d'une entorse interne avec une fracture non déplacée au niveau du coude gauche. Le portier de 21 ans va donc observer une période d’indisponibilité de cinq à six semaines. Étienne Green ne devrait donc pas pouvoir rejouer avant fin janvier.

Un gros coup dur pour le nouvel entraîneur Pascal Dupraz qui va avoir besoin de toutes les forces vives de Saint-Étienne pour réussir sa mission. Toujours selon la même source, la situation de Green aurait poussé le successeur de Claude Puel a prendre sa première grande décision.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz réclame rapidement un gardien

Face à la grave blessure au coude d’Étienne Green, Pascal Dupraz a réclamé à la direction de l’AS Saint-Étienne de recruter rapidement un gardien de but lors du mercato hivernal à venir. Selon les révélations de L’Équipe, les dirigeants du club ligérien sont déjà à la recherche d’un gardien expérimenté pour la seconde partie de saison.

Aucune piste n’est mentionnée par le quotidien sportif pour l’ASSE qui végète à la 20e place du championnat de Ligue 1. Récemment, Yoan Cardinale, libre depuis son départ de l’OGC Nice en fin de saison dernière, a récemment lancé un appel du pied à l’ASSE. À 27 ans, le natif de La Ciotat se maintient en bonne forme, avec le club de Villefranche Saint-Jean Beaulieu FC, en Nationale 3.

Il y a également Yohann Pelé, l’ancienne doublure de Steve Mandanda à l’Olympique de Marseille. À 39 ans, le vétéran français n’a plus de club depuis la reprise et il n’a pas officiellement annoncé sa retraite. En attendant, Stefan Bajic va assurer l'intérim dans les cages stéphanoises.