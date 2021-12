OM Mercato : Nouveau coup de théâtre pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2021 à 10:16

Le départ de Boubacar Kamara se précise à l' OM. La direction du club phocéen serait désormais prête à céder son jeune joueur dès cet hiver.

OM Mercato : Marseille prêt à écouter les offres pour Boubacar Kamara ?

Boubacar Kamara se rapproche inéluctablement d'un départ de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat en juin prochain, le jeune milieu de terrain de l’ OM refuse de signer un nouveau bail avec son club formateur. Et sa décision semble irrévocable. Ainsi, si la direction marseillaise espérait convaincre son jeune joueur de changer d’avis, elle se retrouve désormais poussée dans ses derniers retranchements.

Et pour cause, le principal protagoniste aurait décliné la dernière offre de prolongation formulée par sa direction. Cette offre qui faisait état d’un contrat de cinq ans est jugée insuffisante pour convaincre le minot marseillais de rester à Marseille. Cette situation a alors rapidement alerté ses prétendants. Des concurrents, tels que Manchester United, Arsenal et Newcastle préparent déjà des offres intéressantes pour arracher sa signature dès cet hiver. Ces futures offres poussent déjà la direction de l’ OM à la réflexion.

Selon les informations du journal Le Phocéen, les dirigeants de l’OM seraient désormais ouverts à une vente de Boubacar Kamara. L’Olympique de Marseille, en proie à des difficultés financières, ne se permettra pas de refuser une belle offre pour Boubacar Kamara, d’autant plus que le mercato hivernal reste la dernière chance pour l’ OM de récupérer quelques millions d’euros sur son probable départ.

Vendre Boubacar Kamara pour recruter cet hiver ?

À Marseille, les supporters espéraient pourtant une issue positive pour la prolongation de Boubacar Kamara. Un sentiment renforcé par la dernière sortie de Pablo Longoria. Mais la position ferme du jeune milieu de terrain place désormais sa direction dos au mur. Si une offre satisfaisante arrive dès cet hiver, le joueur de 22 ans devra faire ses valises six mois avant la fin de son contrat. La seule vente de Boubacar Kamara pourrait ainsi influencer le prochain mercato de l’ OM. Elle pourrait permettre de financer l'arrivée de nouveaux renforts. Les supporters marseillais retiennent leur souffle pour le moment. D’autant plus que Boubacar Kamara ne sera pas le seul joueur mis en vente lors du prochain mercato.