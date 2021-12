PSG Mercato : Wenger répond cash pour la succession de Leonardo

Publié par Ange A. le 16 décembre 2021 à 05:05

Ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger a répondu aux rumeurs l’envoyant au PSG où l’avenir de Mauricio Pochettino serait indécis.

Vers une arrivée d’Arsène Wenger au PSG ?

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis janvier, Mauricio Pochettino a vu son effectif renforcer cet été. Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Giorginio Wijnaldum, sont entre autres les renforts arrivés au dernier mercato. Seulement, la mayonnaise tarde à prendre et l’avenir du coach parisien est régulièrement remis en question. Zinedine Zidane est présenté comme un potentiel remplaçant de l’Argentin au Paris Saint-Germain. Le triple champion d’Europe est libre depuis son départ du Real Madrid au terme du dernier exercice écoulé. Le nom d’Arsène Wenger circule également pour épauler l’ancien entraîneur des Mérengues. Il remplacerait notamment Leonardo comme directeur sportif du PSG. Le technicien de 72 ans a rejoint la FIFA après son départ dur le banc d’Arsenal en 2018. Il a passé 22 ans sur les bancs des Gunners. Directeur du football à la FIFA, le Strasbourgeois a fermé la porte à une arrivée au Paris SG.

Wenger dénonce un énorme canular

Pour l’ancien entraîneur d’Arsenal, il ne s’agit encore de rien d’autre que de vaines affabulations. « Ce n’est que de l’imagination d’avant-Noël. Je ne sais pas qui a sorti ça, mais il n’y a rien. Franchement, non », a précisé Arsène Wenger ce mercredi sur les ondes de RMC Sport. Le technicien alsacien entend mener à bien sa mission à la FIFA. « Quand je suis engagé quelque part, j’essaie d'aller au bout de ce que je fais. J’ai entrepris un projet ici, qui est beaucoup dans l’éducation. On a créé un centre d’entraînement, on essaie de développer le football dans le monde entier, surtout en Afrique. Il y a énormément de travail », a-t-il précisé avant d’entretenir le flou sur son avenir. Il assure ne pas savoir de quoi il sera fait. De quoi entretenir les espoirs du Paris Saint-Germain ?