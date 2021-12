PSG Mercato : Wenger, Kurzawa lâche une bombe pour Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 10 décembre 2021 à 19:45

Récemment, la presse a évoqué la possibilité de voir Arsène Wenger débarquer au PSG pour succéder à Leonardo. Layvin Kurzawa le confirme.

Un ticket Zidane-Arsène Wenger au PSG ?

D’après les informations de Foot Mercato, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain pensent toujours à Arsène Wenger pour intégrer l'organigramme du club de la capitale. Le PSG avait déjà tenté d’attirer le technicien français lors de son départ d'Arsenal, à l'été 2018. Malgré l’insistance de certaines personnes en interne, comme le directeur général Jean-Claude Blanc, Wenger n’avait pas accepté l’offre parisienne et Antero Henrique a finalement cédé son poste de directeur sportif à Leonardo.

Mais la donne pourrait totalement changer si Zinedine Zidane venait à débarquer à Paris pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc. Une nomination de l’ancien coach du Real Madrid serait en effet un énorme surplus de motivation pour Arsène Wenger, qui pourrait finalement dire « oui » aux Rouge et Bleu. Surtout qu’un ticket Zidane-Wenger pourrait avoir un sacré cachet dans la capitale. Et le défenseur parisien Layvin Kurzawa pense que voir bientôt un nouveau responsable à la tête de la direction sportive du Paris SG n’est pas impossible.

PSG Mercato : Kurzawa pense que Leonardo partira avant lui

Mis à l’écart depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa n’est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Auteur d’une seule petite rencontre, lors du Trophée des Champions face à Lille OSC le 1er août dernier (1-0), l’international français est carrément poussé vers la sortie par sa direction. S’il avait refusé de s’en aller lors du dernier mercato estival, l’ancien arrière gauche de l’AS Monaco sera prié une nouvelle fois de se trouver un nouveau point de chute durant le marché de janvier.

Cependant, le quotidien L’Équipe révèle ce vendredi que Layvin Kurzawa n’a aucune envie de quitter le club francilien et déclare même en interne que « celui qui m’a fait prolonger partira avant moi ! » Une provocation directe adressée au directeur sportif Leonardo, dont le fonctionnement est régulièrement pointé du doigt et qui était à l’origine en juin 2020 de la prolongation de son bail jusqu’en 2024. Le journal sportif précise toutefois que le natif de Fréjus a « fait évoluer son entourage » ces derniers mois, mais rien n’indique qu’il sera encouragé à partir. Sauf si des clubs comme la Juventus Turin et Chelsea se présentent lors du mercato hivernal qui s’annonce.

Affaire à suivre donc…