LOSC Mercato : Un cadre met un gros coup de pression à Létang

16 décembre 2021

En fin de contrat en juin 2022, José Fonte a mis un gros coup de pression sur la direction du LOSC sur la question de son avenir.

LOSC : José Fonte veut être situé rapidement sur son futur à Lille

Le premier contrat de José Fonte au LOSC avait expiré en juin dernier, mais le club champion l’avait prolongé à la mi-juillet 2021. Le club et le défenseur ont signé pour une seule saison, soit jusqu’au 30 juin 2022. À six mois et demi de cette échéance, le capitaine de Lille OSC souhaite être situé rapidement sur son avenir, afin de se projeter ailleurs si possible. Il a envoyé un message dans ce sens au président Olivier Létang.

« Je ne peux pas attendre la fin de saison. Je veux savoir si le club veut continuer un peu avec moi ou pas. Si la direction prend un chemin différent (sans lui), il n’y aura aucun problème. Mais je veux me préparer à l’idée », a-t-il déclaré dans une interview dans L’Équipe. « Pour en parler avec ma famille, mon plan de carrière. J’ai besoin d’être fixé en janvier, maximum février », a indiqué José Fonte.

Le capitaine de Lille OSC vers un retour en Angleterre ?

À bientôt 38 ans, le N°6 du LOSC n’a pas du tout l’intention de mettre un terme à sa carrière. « J’ai encore envie de jouer. Une autre saison. Ici ou ailleurs, c’est certain », a-t-il annoncé. Il faut noter que José Fonte à des touches en Angleterre où il a joué pendant 10 saisons consécutives (de 2008 à 2018) avant de signer chez les Dogues. D'ailleurs, sa famille y vit toujours.

Dans ses propos confiés récemment à France Bleu Nord, l'international portugais (43 sélections) avait annoncé son souhait de retrouver sa femme et ses enfants outre-Manche. « Depuis 2018, je vis seul à Lille, ce n’est pas facile. […] Si je continue à Lille, il faut trouver une solution, comme faire venir mes enfants et ma femme à Paris, sinon je retourne en Angleterre », avait-il prévenu. Pour rappel, José Fonte a joué à Crystal Palace (2008-2010), Southampton (2010-2017) et à West Ham (2017-2018).