LOSC Mercato : Un crack annonce son départ, un indésirable part

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 13:35

Un joueur en manque de temps de jeu au LOSC a été prêté au FC Bastia-Borgo en corse. Un crack, lui, annonce son retour en Angleterre.

LOSC : Hakim Ouro-Sama prêté au FC Bastia-Borgo

Défenseur central, Hakim Ouro-Sama (23 ans) n’a pas de temps de jeu au LOSC. Depuis son arrivée dans le Nord en juillet 2018, il n’a toujours pas joué le moindre match en Ligue 1 sous le maillot des Dogues. Prêté un temps à Belenenses SAD, il n’a pas non plus accroché le club portugais qui l’a renvoyé au Lille OSC après 7 mois de bail (7 juillet 2019 au 6 février 2020). Et pour permettre à l’international togolais (23 sélections pour 1 but marqué) de jouer régulièrement, ce dernier a été prêté à nouveau.

« Le LOSC annonce le prêt d’Hakim Ouro-Sama au FC Bastia-Borgo. Le défenseur togolais terminera la saison 2021-2022 sous le maillot du club corse évoluant en National. Il poursuivra son développement en Corse jusqu’à la fin de saison 2021-2022 », a communiqué le club champion en titre de Ligue 1. Notons que l’arrière de 24 ans a plus tôt joué avec la réserve lilloise. Il avait fait « une saison (2018-2019) pleine avec l’équipe B du LOSC », selon la précision du club présidé par Olivier Létang.

José Fonte veut retourner en Angleterre

Cadre du vestiaire et capitaine du LOSC, José Fonte a confié à France Bleu Nord son intention de retourner en Angleterre ou vit toujours sa famille. « Mes enfants et ma femme me manquent beaucoup. Depuis 2018 je vis seul à Lille, ce n’est pas facile », a confié à la radio avant le match capital contre le VfL Wolfsbourg en Ligue des champions, ce mercredi (21h) en Allemagne. Le contrat du défenseur de 37 ans prend fin en juin 2022, soit dans six mois. « Si je continue à Lille, il faut trouver une solution, comme les faire venir à Paris, sinon je retourne en Angleterre », a-t-il déclaré.

Pour rappel, José Fonte a eu des propositions anglaises l’été dernier, mais il a préféré prolonger son bail d’une année supplémentaire à Lille, après le titre de champion de France. Notons que le portugais a joué à Crystal Palace (2008-2010), Southampton (2010-2017) et à West Ham (2017-2018).