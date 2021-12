Barça Mercato : Barcelone veut frapper un coup sublime à la Juve

Publié par Thomas le 16 décembre 2021 à 12:05

À la recherche d'un attaquant de haut niveau pour 2022, le Barça lorgnerait un grand attaquant de la Juve, en fin de contrat en juin prochain.

Mercato : Bernardeschi au Barça l’année prochaine ?

Le voyage du FC Barcelone à Turin cette semaine pour la remise du trophée de Golden Boy s’est révélé plus productif que prévu. Si Joan Laporta s’était déplacé en Italie pour assister au sacre de son jeune prodige Pedri, le président catalan en a aussi profité pour avancer ses pions en matière de mercato. Si beaucoup de médias ont évoqué la rencontre entre Mino Raiola et le dirigeant barcelonais, le média Sport révèle également que de précieux contacts ont eu lieu avec l’entourage de l’attaquant italien Federico Bernardeschi.

En plus des dossiers Haaland, Pogba ou encore Mazraoui, que Barcelone surveille de près, les Blaugranas se seraient positionnés sur le dossier menant à l’attaquant de la Juve. En fin de contrat en juin prochain chez la Vieille Dame et en manque de réussite depuis le début de saison (0 but en 13 matches de Serie A), Bernardeschi ne verrait pas d’un mauvais œil un départ. Le média catalan révèle que Mateu Alemany, se serait entretenu avec l’agent du joueur, Federico Pastorello. Lors de cette rencontre le directeur sportif du Barça aurait évoqué l’idée d’un transfert l’été prochain, moment où le joueur serait libre de tout contrat.

Ce bref entretien aurait amené les deux hommes à prendre rendez-vous rapidement pour approfondir la piste d’un transfert. Malgré sa mauvaise passe à la Juve, l’attaquant de 27 ans reste un top joueur, capable de marquer mais aussi de faire marquer ses coéquipiers, un exercice où il excelle.

Haaland, priorité numéro 1 des Blaugranas

Si le clan barcelonais multiplie les pistes offensives pour le prochain mercato estival, il n’oublie pas le véritable objectif du club pour 2022 à savoir Erling Haaland. L'agent de l’attaquant norvégien, Mino Raiola, entretient de très bonnes relations avec Joan Laporta et le FC Barcelone. Raison pour laquelle les Catalans gardent espoir sur le dossier malgré de faibles moyens économiques. Le joueur du BVB a récemment fixé sa condition majeure pour signer chez les Blaugranas : pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement 8es de Liga, Xavi et ses hommes devront plancher pour remonter au classement et ainsi espérer recruter le serial buteur de 21 ans.