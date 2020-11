OL Mercato : Aouar, grosse menace signalée pour la Juventus

Publié le 21 novembre 2020 à 07:00

Houssem Aouar pourrait quitter l’OL au prochain mercato. Un vieux courtisan du milieu de terrain lyonnais entend présenter de sérieux arguments pour convaincre Jean-Michel Aulas de le céder.

Une offre XXL en vue pour Houssem Aouar cet hiver ?

L’Olympique lyonnais a perdu bon nombre d’éléments lors de la dernière fenêtre des transferts. Pour la plupart, il s’agissait d’indésirables et de joueurs peu utilisés par Rudi Garcia. Lyon a surtout réussi à conserver ses stars pourtant annoncés sur le départ : Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Néanmoins, comme le capitaine de Lyon, le numéro 8 des Gones pourrait partir lors du prochain mercato hivernal. Le Daily Express assure en effet qu’Arsenal compte revenir à la charge pour le titi rhodanien. Le club anglais s’était déjà présenté comme un sérieux prétendant en été. Mais son offre s’était révélée inférieure aux attentes de Jean-Michel Aulas et n’avait pas prospéré. Cette fois, le média anglais annonce que les Gunners comptent revenir avec une proposition supérieure à la précédente. Le club londonien compte sur les ventes de certains indésirables (Özil, Papastathopoulos, Kolasinac et Chambers) pour obtenir 40 millions d’euros.

Grosse bataille annoncée pour le Lyonnais en janvier

Comme Arsenal, un autre vieux prétendant entend revenir à la charge pour Houssem Aouar cet hiver. Gianluca Di Marzio révélait récemment que l’intérêt de la Juventus de Turin était resté intact pour le milieu de l’OL. Pour le spécialiste du mercato, la Vieille Dame pourrait inclure deux joueurs dans le deal. Prêté à Lyon, Mattia De Sciglio pourrait notamment servir de monnaie d’échange pour le transfert du milieu lyonnais. L’attaquant Federico Bernardeschi, qui intéresse l’OL, pourrait également être inclus. Reste plus qu’à savoir qui de la Juventus ou d’Arsenal remportera la mise dans les mois à venir.













Par Ange A.