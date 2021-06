OL : Nouvelles mesures pour les supporters au Groupama Stadium

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 11:32

L’ OL prépare la saison 2021-2022, en attendant la reprise des entraînements prévue le 1er juillet. Le club rhodanien a pris des dispositions particulières pour ses supporters au Groupama Stadium.

OL : Pass sanitaire obligatoire au Groupama Stadium

L’ OL se prépare à accueillir des spectateurs dans son stade lors de la saison 2021-2022. Le club de Jean-Michel Aulas a ainsi pris des mesures sanitaires, relatives à la pandémie de Covid-19. Les spectateurs désireux de prendre part aux matchs de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium devront être détenteurs d’un pass sanitaire. Ce sésame sera obligatoirement pour assister aux rencontres et « pour supporter les Gones la saison prochaine », selon la direction du club. « Trois moyens permettent d'être dans les règles. Un test PCR de moins de 48 heures, un certificat d'un test positif d'au moins 15 jours, mais de moins de 6 mois ou la preuve d'une vaccination attestant un schéma vaccinal complet permettront aux supporters de retrouver les tribunes du stade », a précisé l’ OL.

Par ailleurs, l'Olympique Lyonnais indique qu’il « est toujours possible de se faire vacciner aux abords de l'enceinte lyonnaise, à Décines. Le centre est ouvert tous les jours de 9h à 18h30 et ce sont plus de 4000 doses qui sont administrées chaque jour. Une bonne occasion d'être prêt pour la reprise du championnat », ont communiqué les Lyonnais.

Le choc OL - PSG prévu en janvier 2022

L' OL connait déjà les dates de la double confrontation avec le PSG. L'équipe du nouvel entraîneur Peter Bosz affrontera celle de Mauricio Pochettino le 19 septembre, lors de la 6e journée, au Parc des Princes et elle accueillera les Parisiens au Groupama Stadium le 9 janvier 2022, lors de la 20e journée selon L'Équipe. Ces chocs sont évidemment prévus sur la nouvelle chaîne d’Amazon, nouveau diffuseur principal de la Ligue 1. Le programme complet de la nouvelle saison sera publié sur le site internet de la LFP, le vendredi 25 juin, à 12 h.