RC Lens Mercato : Ça s’accélère pour la succession de Seko Fofana

Publié par Ange A. le 17 décembre 2021 à 06:35

Seko Fofana étant courtisé par plusieurs clubs, le RC Lens s’active pour sa succession. Son remplaçant pourrait venir de Norvège.

Le RC Lens prépare déjà l’après-Fofana

Promu capitaine du Racing Club de Lens, Seko Fofana est l’un des éléments essentiels du dispositif de Franck Haise. Épargné par les pépins physiques, le milieu de terrain n’a manqué aucune rencontre du RC Lens cette saison. L’international ivoirien aux 4 capes (1 but) a débuté tous les matchs du RCL et compte cinq buts sur la campagne en cours. Au vu de ses prouesses, le capitaine lensois est l’un des joueurs les plus convoités du club artésien. Lequel est désormais conscient qu’il lui sera difficile de retenir Fofana. Surtout qu’il pourrait rapporter un joli chèque. Raison pour laquelle la direction des Sang et Or anticipe son transfert. Nicolo Schira vient de faire de nouvelles révélations dans le dossier Patrick Berg, présenté comme le successeur de Fofana à Lens.

Les révélations de Schira au sujet de Patrick Berg

Le spécialiste du mercato italien confirme en effet l’intérêt du RC Lens pour Patrick Berg. D’après la source, les discussions sont déjà ouvertes entre le RCL et l’international norvégien de 24 ans (9 sélections). « Lens est en pourparlers très avancés avec Bodo/Glimt pour signer le milieu de terrain Patrick Berg pour 4M€. Contrat de 4 ans prêt », assure Nicolo Schira sur son compte Twitter. Une arrivée de Berg au Racing est d’autant plus plausible que le milieu norvégien est ouvert à un départ de son club formateur.

Sous contrat jusqu’en décembre 2022 avec le double champion de Norvège, le milieu envisage de discuter de son avenir avec son agent et son club. De son côté, Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du RCL, s’est déjà rendu en Norvège pour discuter avec les dirigeants de Bodo/Glimt en vue d’un transfert de Berg. Reste plus qu’à espérer que la moisson sera bonne.