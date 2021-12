ASSE Mercato : Une piste défensive à 0€ écartée par Dupraz ?

Publié par Ange A. le 17 décembre 2021 à 08:35

Nommé avec pour mission d’éviter une descente de l’ ASSE en Ligue 2, Pascal Dupraz se serait vu proposer un défenseur actuellement libre.

Une opportunité à 0€ pour l’ ASSE cet hiver

L’AS Saint-Étienne espère enclencher une nouvelle dynamique avec l’arrivée de Pascal Dupraz. Libre depuis son départ de Caen en mars, le technicien de 59 ans s’est engagé jusqu’à la fin de saison avec l’ ASSE. Il aura pour principale mission de sauver les Verts de la relégation. Saint-Étienne est actuellement la lanterne rouge du championnat. Pour atteindre cet objectif, Pascal Dupraz aura besoin de quelques renforts cet hiver. Avec la CAN prévue au Cameroun, plusieurs internationaux vont manquer plusieurs semaines de compétition. Dans ce sens, Foot Mercato assure que le nouvel entraîneur stéphanois s’est vu proposer un latéral. Le média en ligne croit savoir que Prosper Mendy aurait été proposé au successeur de Claude Puel.

Déjà une décision radicale pour Mendy ?

Cet arrière gauche présente une situation contractuelle avantageuse. Le défenseur est en effet libre depuis son départ de Strømsgodset IF (Norvège) l’été dernier. Son profil a donc de quoi plaire à l’AS Saint-Étienne en manque de liquidités et intéressée par des joueurs libres. Seulement, Pascal Dupraz ne serait pas emballé par une venue de Mendy à l’ ASSE. Le nouvel entraîneur stéphanois ne ferait du recrutement d’un nouveau latéral une priorité.

Ces dernières heures, d’autres possibles signatures gratuites ont été annoncées à Sainté. Il s’agit notamment de Vitorino Hilton. Le défenseur central de 44 ans est disposé à rejoindre les Verts. Le Brésilien attend néanmoins un signal du club ligérien. Comme lui, un autre ancien Marseillais a été associé aux Verts. Libre cet été depuis son départ des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa serait aussi dans la short-list de la lanterne rouge de Ligue 1.