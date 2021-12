PSG Mercato : Lewandowski livre un gros indice sur son futur club

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2021 à 09:05

Robert Lewandowski fait rêver le PSG en vue de la succession de Kylian Mbappé. L’attaquant du Bayern Munich a livré un indice sur son futur.

Robert Lewandowski toujours dans les plans du Qatar

Conscient que Kylian Mbappé se dirige inexorablement vers un départ libre pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain miserait désormais tout sur Robert Lewandowski afin de venir renforcer son secteur offensif à compter de la saison prochaine, selon les informations de Todo Fichajes. Selon le média espagnol, si pour le moment aucune offre concrète n’a encore été formulée à l’endroit de l’attaquant du Bayern Munich, le club de la capitale est bel et bien positionné sur ce dossier.

Tout comme Chelsea dont le coach Thomas Tuchel est un grand admirateur de l’international polonais. Toutefois, les Blues devront d’abord trouver une solution pour Romelu Lukaku avant d’envisager une éventuelle arrivée du buteur bavarois. Ce qui place le PSG en excellente position dans ce dossier puisque le Real Madrid, destination favorite de Lewandowski, privilégie davantage la piste Kylian Mbappé, mais également Erling Haaland du Borussia Dortmund. Au coeur de toutes ces rumeurs, le joueur de 33 ans est sorti du silence pour livrer quelques pistes sur sa probable destination en cas de départ du Bayern Munich.

PSG Mercato : Robert Lewandowski se voit en Italie

Présent à Munich depuis 2014 et la fin de son aventure avec le Borussia Dortmund, Robert Lewandowski semble avoir fait le tour avec le Bayern. Sous contrat au Bayern jusqu’en juin 2023, le challenger de Lionel Messi au Ballon d’Or 2021 aimerait bien s’offrir un dernier gros défi sous d’autres couleurs avant de songer à la retraite.

Annoncé dans les plans de plusieurs grosses écuries européennes, le Paris Saint-Germain notamment, Lewandowski avoue qu’il se verrait bien en Italie où il est beaucoup apprécié, même si pour l’heure aucune proposition concrète ne lui a été adressée.

« Venir en Italie ? Je ne sais pas encore. Je sais que je suis très apprécié en Italie donc c'est possible, mais je n'ai pas de nouvelles », a confié le numéro 9 du Bayern Munich au micro de Tuttosport lors de la cérémonie du Golden Boy organisée par le quotidien transalpin. « Je sais qu'en Serie A, j'aurais l'opportunité de me comparer à de grands joueurs et de grandes équipes. Je suis très fier que tout le monde voie les efforts que je fais », a ajouté le meilleur joueur de l’année 2021.

Le Paris SG est donc prévenu.