ASSE : De mauvais signes pour Dupraz avant le derby à Lyon

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 21:35

Pascal Dupraz joue son premier match à l’ ASSE, dimanche. Son équipe est diminuée avant d’affronter Lyon La Duchère, en coupe de France.

ASSE : Dupraz compte 3 joueurs clé absents et un incertain

En grande difficulté et sur une série de 4 défaites en Ligue 1, l’ ASSE se déplace à Lyon pour y affronter Lyon La Duchère (National 2), en 32e de finale de la coupe de France. Ce match programmé au stade de Balmont se disputera à partir de 13h45. Ce sera la première de Pascal Dupraz nommé officiellement, mardi dernier, au poste d’entraîneur principal de l’AS Saint-Étienne. Mais ce dernier se déplace avec une équipe diminuée. En effet, le portier N°1 des Verts, Étienne Green est blessé au coude et indisponible pour six semaines.

De plus, le nouveau coach de l’ ASSE ne pourra pas compter sur Ryad Boudebouz, dimanche, pour affronter le club voisin. Et pour cause, il souffre de douleurs aux adducteurs depuis le match contre le Stade de Reims. Le meneur de jeu des Stéphanois n’est pas assez remis pour rejouer. De ce fait Pascal Dupraz ne veut pas prendre le risque de l’aligner, fin d’éviter d’aggraver sa blessure. « Il y a les absents habituels auxquels s’ajoute Ryad Boudebouz qui ne jouera pas, par précaution pour un adducteur chancelant », a confirmé le successeur de Claude Puel en conférence de presse d’avant-match.

À moins de 24 heures du derby, Pascal Dupraz ne sait pas s’il pourra compter sur Yvan Neyou. Ce dernier est incertain selon l'entraîneur de 59 ans qui a évoqué « un doute » sur sa participation au match contre les Lyonnais. Et ce n’est pas tout ! Denis Bouanga est suspendu et à l'écart du groupe de l' ASSE contre Lyon.

La compo probable de l’AS Saint-Étienne contre Lyon La Duchère

En l'absence d'Étienne Green (21 ans), Pascal Dupraz a le choix entre deux jeunes gardiens de but : Stefan Bajic (20 ans) et Boubacar Fall (20 ans). L'imposant portier sénégalais (1,98 m) pourrait être titulaire pour la première fois avec les pros depuis son arrivée à l'AS Saint-Étienne en janvier 2021. En attaque, la seule recrue estivale, Ignacio Ramirez, pourrait aussi être alignée d'entrée de jeu.

Boubacar Fall - Timothée Kolodziejczak, Mickaël Nade, Miguel Trauco, Yvann Maçon - Gourna Douath, Mahdi Camara, Zaydou Youssouf, Adil Aouchiche - Wahbi Khazri, Ignacio Ramirez.