LOSC Mercato : Séville fonce sur un attaquant de Lille OSC

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 16:19

Indisponible jusqu’en 2022, Timothy Weah, attaquant du LOSC, intéresse le FC Séville, ce club recherche des renforts ce mercato hivernal.

Mercato LOSC : Timothy Weah dans le viseur du FC Séville

Alors qu’il n’était pas parmi les joueurs les plus courtisés du LOSC, Timothy Weah est ciblé par le FC Séville, en Espagne. D’après les indiscrétions de Fichajes.net, le club de Liga a coché le nom de l’attaquant de Lille OSC sur sa short list du mercato hivernal. Le club andalou cherche en effet au moins un joueur offensif pour se renforcer lors de la deuxième moitié de la saison.

L’équipe de Julen Lopetegui est décimée par de nombreuses blessures et absences dans son secteur offensif. Youssef En-Nesyri (avant-centre), Suso (ailier droit) et Erik Lamela (ailier droit) sont absents dans le groupe. Timothy Weah, par ailleurs sous contrat à Lille jusqu'en juin 2024 et estimé à 15 millions d'euros, pourrait combler au moins pour un temps ces absences.

Si l’on en croit la source, Monchi, le directeur sportif de l'équipe andalouse réfléchirait à un plan pour convaincre Timothy Weah de signer au FC Séville le plus rapidement possible. Pour rappel, l’avant-centre de 21 ans avait affronté doublement les Sévillans en matches de phase de poule de l' Uefa Ligue des champions (0-0 à l’aller et 2-1 au match retour pour les Dogues). Il n’avait pas été décisif, mais avait séduit davantage le club andalou qui lui fait les yeux doux.

À noter que Timothy Weah a été victime d'une blessure au quadriceps début décembre. Il ne rejouera pas cette année. Il a déjà manqué les deux derniers matchs du LOSC contre l’ES Troyes AC (2-1) et face à l’ OL (0-0) en Ligue 1. Avant sa blessure, l’international américain (18 sélections, 2 buts), avait disputé 19 matchs cette saison, dont 14 en Ligue 1 et 4 en Champions League. En manque de réussite, il n’a pas encore marqué, mais a délivré 4 passes décisives.