PSG Mercato : 0€, Leonardo proche d’un coup de génie en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2021 à 21:05

À l’approche du mercato hivernal, le PSG s’active en coulisses. Leonardo se rapprocherait même tout doucement d’un gros coup en défense.

Discussions avancées entre le PSG et Antonio Rüdiger

Malgré les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain compte frapper un gros coup en défense à la fin de la saison en cours. Et d’après plusieurs sources anglaises, Leonardo compte bien recruter Antonio Rüdiger lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat le 30 juin, le défenseur central de 28 ans n’a toujours pas prolongé avec Chelsea. Le directeur sportif du PSG veut donc profiter de cette situation pour le convaincre de rallier la capitale française et le championnat de Ligue 1. Selon Bild, Leonardo aurait récemment discuté avec Sahr Cenesie, frère et agent de l’international allemand des Blues.

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Roma pour 35 millions d’euros, Rüdiger écoute les différentes propositions des clubs intéressés, mais n’aurait encore pris aucune décision pour le moment. Alors que ses dirigeants multiplient les offensives pour le prolonger, le natif de Berlin aimerait rejoindre le Real Madrid en cas de départ de Londres, mais le Paris SG tente de l’en dissuader avec un salaire stratosphérique.

PSG Mercato : Tuchel tape du poing sur la table pour Rüdiger

Selon Bild, s’il est ouvert à une prolongation, Antonio Rüdiger exige toutefois de Chelsea un énorme effort financier afin de lui garantir un gros salaire. Le joueur formé au Borussia Dortmund se sait surtout en position de force et réclame donc entre 14 et 17 millions d’euros alors qu'il perçoit actuellement 10 millions d'euros. En conférence de presse, son entraîneur Thomas Tuchel est récemment revenu sur sa situation avec une importante précision.

« Nous sommes pleinement conscients de l’importance de Toni et du rôle qu’il joue sur et en dehors du terrain. Il n’y a aucun doute là-dessus », a rappelé le manager du club londonien qui assure toutefois que l’institution est plus importante que le joueur. « Il est vrai que personne n’est plus grand qu’un club, personne ne l’est. C’est un effort d’équipe, c’est un jeu d’équipe, c’est un club fort », a ajouté le coach de Chelsea. Autrement dit, les dirigeants de la formation ne feront pas de folie pour retenir forcément Antonio Rüdiger.

Affaire à suivre donc…