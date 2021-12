OL Mercato : 10 M€, une offre XXL repoussée par un Brésilien

Publié par Ange A. le 18 décembre 2021 à 23:15

Un club de Premier League voudrait piocher à l’ OL au mercato d’hiver. Mais sa proposition n’aurait pas reçu un écho favorable à Lyon.

Un club de Premier League sur un milieu l’ OL

L’Olympique Lyonnais est dans le dur en championnat cette saison. Alors qu’il carbure en Ligue Europa, l’ OL ne pointe qu’à la 13e place de Ligue 1 Uber Eats. Le club rhodanien risque même gros en Coupe de France suite à l’arrêt de son match contre le Paris FC. Alors que Lyon chancelle, certains joueurs comme Karl Toko Ekambi et Lucas Paqueta se distinguent. Le Camerounais et le Brésilien sont les Lyonnais les plus décisifs cette saison. La première moitié de saison du milieu offensif auriverde ne laisserait pas certains clubs à l’étranger indifférents. Foot Mercato révèle ainsi un intérêt des nouveaux riches de Newcastle United pour Paqueta en vue du mercato d’hiver. La source indique que le Brésilien aurait déjà lâché sa réponse aux Magpies.

Newcastle débouté par Lucas Paqueta

Le média en ligne assure que l’offre mirifique de Newcastle n’a pas fait flancher Lucas Paqueta. Le site spécialisé révèle que le club anglais proposait un pont d’or au Brésilien. Selon la source, l’avant-dernier proposait un salaire mensuel de 850 000 euros à l’international auriverde, soit plus de 10 millions annuels. Une offre mirifique qu’aurait repoussée le numéro 10 de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec l’ OL jusqu’en 2025, Paqueta a déjà affiché un souhait fort pour son avenir. Le milieu de 24 ans souhaite découvrir la Ligue des champions avec Lyon.

Au vu des mauvais résultats du club, il importe donc qu’il participe au retour au premier plan des Gones en championnat. Cette saison, il compte 7 buts et 4 passes décisives en 21 matchs. Des performances qui ne laissent pas les Magpies de marbre. Mais le club anglais devra explorer d’autres pistes pour se renforcer cet hiver afin d’éviter une descente en Championship.