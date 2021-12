PSG Mercato : Karim Benzema, le plan du Qatar dévoilé à Barcelone

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 07:05

Lié au Real Madrid jusqu’en 2023, Karim Benzema est annoncé dans les plans du PSG. Le Qatar aurait un plan pour attirer l’attaquant français.

Al-Khelaïfi aurait contacté Karim Benzema

Selon le journal El Nacional, le Paris Saint-Germain voudrait frapper très fort durant le prochain mercato estival. Fan de l’international français de 33 ans depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement contacté Karim Benzema pour lui exprimer son intérêt et évoquer un éventuel transfert au PSG.

Avec la probable arrivée de Kylian Mbappé et sa forte envie de recruter Erling Haaland, Florentino Pérez envisagerait de placer l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison en cours. Même s’il est très apprécié par les socios et qu’il se sent heureux à Madrid, Benzema ne se sentirait pas suffisamment valorisé par sa direction.

Il ne serait donc pas contre un départ. Une situation qui aurait alerté le Paris Saint-Germain. Surtout que Zinedine Zidane est fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Zidane, la clé de l'opération Benzema ?

Toujours à en croire le média barcelonais, le Qatar prépare en interne l’intronisation de Zinedine Zidane afin de convaincre davantage Karim Benzema de rejoindre le Paris Saint-Germain. Zizou pourrait ainsi débarquer dès cet hiver pour préparer le terrain en vue d’une arrivée prochaine de son ancien protégé.

Après leur belle collaboration au Real Madrid, les deux hommes pourraient à nouveau travailler ensemble, mais du côté de Paris. Karim Benzema vivant assez mal l’intérêt de ses dirigeants pour le buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland. D’ailleurs, El Nacional assure que le natif de Lyon accorderait sa priorité à Paris en cas de départ de Madrid. Le partenaire de Kylian Mbappé en sélection est estimé à seulement 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…