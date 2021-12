PSG Mercato : Succession Mbappé, Leonardo se bat avec Aulas !

Publié par JEAN-LUC D le 19 décembre 2021 à 09:05

Leonardo travaille en coulisses pour assurer la succession de Kylian Mbappé au PSG. Mais Jean-Michel Aulas et l’OL veulent plomber ses plans.

Anthony Martial, nouvel objectif du PSG ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé et ses sorties médiatiques ne rassurent pas vraiment. Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont donc commencé à scruter plusieurs horizons dans le but de mettre la main sur une pointure en attaque. De Robert Lewandowski (Bayern Munich) à Mohamed Salah (Liverpool), en passant par Erling Haaland (Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (Salzbourg), Duaan Vlahovic (Fiorentina) et David Jonathan (LOSC), le directeur sportif parisien multiplie les pistes en vue de trouver celui qui pourrait remplacer valablement l’enfant de Bondy s’il décide de rejoindre effectivement le Real Madrid l’été prochain.

Mais aux dernières, Leonardo pourrait finalement faire un choix tout à fait surprenant pour l’après-Mbappé. En effet, selon les informations relayées par le média ESPN, le Paris SG se serait positionné pour recruter Anthony Martial. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 26 ans passe la grande partie de son temps sur le banc des remplaçants en raison d’une concurrence colossale à Manchester United. Dans une interview accordée à Sky Sports, son agent Philippe Lamboley a annoncé ouvertement que son protégé souhaite changer d’air lors du prochain mercato hivernal pour avoir plus de temps de jeu.

« Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club », a-t-il déclaré. Et la situation de l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait alerté le Paris Saint-Germain. À la recherche d’un renfort offensif, le club de la capitale se présenterait ainsi comme une option sérieuse pour le coéquipier de Paul Pogba. Cependant, les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur ce coup.

Aulas aimerait ramener Martial à l’OL

Formé à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre l’AS Monaco en juillet 2013 contre un chèque de 5 millions d’euros, Anthony Martial pourrait signer son retour dans le Rhône. Selon la chaîne sportive américaine ESPN, outre le FC Barcelone et Arsenal, le Paris Saint-Germain devrait également compter avec la concurrence de Jean-Michel Aulas sur la piste menant à l’avant-centre de Manchester United, Anthony Martial.

Le président de l’OL aimerait en effet faire revenir à la maison un ancien prodige des Gones. Malgré le gros contrat dont dispose le natif de Massy en Angleterre, l’homme d’affaires français serait prêt à tout pour réussir ce gros coup. D’autant que le site spécialisé Transfermarkt estime le coût d’un éventuel transfert de Martial à seulement 35 millions d’euros.

Leonardo et le PSG sont donc prévenus.