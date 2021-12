OL : Vers un terrible coup dur après les incidents à Paris

Publié par Ange A. le 19 décembre 2021 à 22:56

L’Olympique Lyonnais risque gros après son match arrêté en Coupe de France contre Paris FC. L’ OL a été pénalisé par ses supporters.

Vers une lourde sanction de la FFF contre l’ OL

L’Olympique Lyonnais a raté son entrée en lice en Coupe de France. Alors que Lyon et le Paris FC étaient à égalité, le match n’a pas pu arriver à son terme. La faute à des fans de l’ OL responsables d’insultes racistes et autres comportements inappropriés. Le central de la partie a dû arrêter le match après 45 minutes au vu des incidents en tribunes. De nouveau accablé par ses fans, Lyon risque une fois de plus une lourde sanction de la part des instances. Cette fois, c’est la Fédératon française de football qui va trancher. La Commission de discipline de la FFF va se réunir ce lundi pour statuer. Si le Paris FC ne sera pas épargné en tant qu’hôte du match, c’est surtout le club rhodanien qui risque gros. D’après les informations du journal Le Parisien, le club de Jean-Michel Aulas devrait perdre la rencontre sur tapis vert.

Un sacré coup dur pour Lyon

« Plutôt qu’un match remis à la date des 16es de finale, le premier week-end de janvier, on s’oriente, selon nos informations, vers un match perdu pour l’Olympique Lyonnais. Après le jet de bouteille sur Dimitri Payet lors OL-OM, il y a un facteur aggravant de récidive, qui sera forcément pris en compte », souligne la source. Éliminé en quart de finale de la coupe la saison dernière, l’ OL ne devrait même pas franchir le seuil des 32es cette année. Un énorme coup dur pour Lyon qui comptait faire bonne figure dans cette épreuve. En attendant la sentence de la FFF, le club rhodanien a déjà pris une mesure drastique. Il a interdit ses supporters de déplacement à l’extérieur.