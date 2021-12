OL : Incidents contre Paris FC, Lyon encore menacé de sanction

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 16:55

Sanctionné en Ligue 1, l’ OL est de nouveau menacé de sanction par La FFF après les incidents en coupe de France contre le Paris FC (1-1).

OL : L'Olympique Lyonnais menacé d'une élimination directe

La rencontre disputée vendredi soir au stade Charléty entre le Paris FC et l' OL a été arrêtée à la mi-temps, alors que le club de Ligue 1 et celui de Ligue 2 étaient à égalité (1-1). L’arbitre a mis fin au match définitivement suite aux débordements répétés dans les tribunes entre les supporters Lyonnais et Parisiens. En plus de l'usage de fumigènes des supporters sont descendus sur la pelouse après des violences en tribunes.

En entendant la décision de la Férédtaion française de football (FFF) la semaine prochaine, L’Équipe croit savoir que l’ OL risque encore une lourde sanction après le retrait d’un point en championnat suite au jet d'une bouteille par ses supporters sur la tête de Dimitri Payet de l'Olympique de Marseille le 21 novembre dernier. « Lyon pourrait avoir match perdu », donc éliminé directement de la compétition, selon le quotidien sportif.

De plus, « les mesures (parcage visiteurs fermé notamment...) qui seront prises par la commission pourront s'appliquer en Ligue 1 » d’après la source, car indique-t-elle : « le facteur de récidive risque de constituer un élément aggravant ». Au sein des instances, il se murmure déjà que « ça va être chaud pour l' OL » selon le témoignage recueilli par le journal.

Aulas et Ferracci se rejettent la faute

Réagissant aux incidents de Paris, Jean-Michel Aulas a rejeté la faute sur le second club de foot de la capitale. « Les premiers jets de pétards sur les supporters lyonnais n'ont pas été faits entre Lyonnais. […] Il a suffi à la pause que des gens viennent dans le parcage rhodanien et ça a provoqué cela. On a bien vu aussi sur le terrain que des centaines de personnes n'étaient pas lyonnaises. On me dit que des supporters du PSG étaient là, que les pétards sont venus des fans parisiens », a-t-il déclaré.

Le président des Gones a tempéré ensuite ses propos en reconnaissant que « les responsabilités sont partagées, c'est un souci de société ». « Plusieurs éléments me montrent qu'on a une responsabilité et qu'on va faire le ménage », a-t-il promis.

Président du Paris FC, Pierre Ferracci n’a pas caché sa colère, pointant le comportement « d’une bande d'abrutis ». « Je le dis à Jean-Michel Aulas, il va falloir qu'il calme ses énergumènes, qu’il fasse le ménage », a-t-il martelé sur La Chaîne L'Équipe. « Certains à l'Olympique Lyonnais veulent refaire le film », a-t-il également lâché, avant d’enfoncer le clou : « la réalité est que des supporters de Lyon sont venus armés et que l' OL a laissé un groupe arriver gare de Lyon à 20h20 et donc au stade juste avant le début du match ».

Décision d'Aulas contre les supporters lyonnais

Après les accusations portées contre le public du PFC, Jean-Michel Aulas a pris une décision forte contre les supporters de son club. « Dans ce contexte, jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs, l’Olympique Lyonnais décide d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur », a communiqué le club rhodanien sur son site internet, ce samedi.

En effet, le patron des Lyonnais admet qu’il faut « éradiquer ces phénomènes de hooliganisme et bannir tous ceux qui sont ennemis, par leurs actes, du football, mais aussi des clubs dont ils se revendiquent ».