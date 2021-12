OM : Les leçons de Sampaoli après la qualification en CDF

Publié par Ange A. le 20 décembre 2021 à 03:16

Jorge Sampaoli a livré son analyse après la victoire de l’Olympique de Marseille contre le Cannet-Rocheville (4-1) en Coupe de France.

Coupe de France : Un OM renversant file en 16es

Jorge Sampaoli a réussi ses débuts en Coupe de France. Dimanche, le coach de l’Olympique de Marseille a dirigé sa première rencontre dans la compétition. L’OM s’est imposé contre le Cannet-Rocheville (4-1) à l’Orange Vélodrome en 32es de finale. Les Marseillais se sont offerts une remontada contre le club de National 3. Ce sont pourtant les visiteurs qui ont créé la surprise en ouvrant la marque dès la 16e minute de jeu par Mike Core. Le club phocéen a inversé la vapeur suite à l’expulsion d’Iheb Lahouel avant la pause. Auteur de l’égalisation sur le penalty accordé dans la foulée, Arkadiusz Milik s’est offert un triplé. Entré en jeu à l’heure de jeu, Luis Henrique a inscrit son premier but sous la tunique marseillaise à la 77e. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de l’OM a salué la performance des siens et celle de son adversaire.

Les bons points de Sampaoli après la qualification de Marseille

Le coach de l’Olympique de Marseille est notamment satisfait du deuxième acte de ses poulains. « En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus », a d’abord indiqué le technicien argentin. Celui-ci est ravi de la prestation de ses buteurs. « On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce [dimanche] soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi », s’est réjoui l’entraîneur marseillais. Lequel n’a pas manqué de saluer la prouesse de son modeste adversaire qui a « montré beaucoup d’envie dès le début du match » et n’a « jamais baissé les bras ». En 16es de finale, Marseille sera opposé à l’US Chauvigny, un autre club de National 3.