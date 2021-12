ASSE Mercato : Dupraz annonce déjà son départ de Saint-Étienne ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 08:35

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz a dirigé son premier match ce dimanche. Mais le coach français est bien avisé pour son avenir.

Pascal Dupraz lâche un gros indice sur son avenir

Mardi dernier, l'AS Saint-Étienne a nommé Pascal Dupraz au poste d'entraîneur de son équipe professionnelle. L’ancien coach de Toulouse et du SM Caen notamment, qui s'est engagé jusqu’au 30 juin 2022, aura pour principale mission de maintenir le club stéphanois en Ligue 1 Uber Eats à l’issue de la saison.

En attendant le 21 mai et la 38e journée du championnat, le technicien haut savoyard sait déjà que sa mission s’arrêtera au terme de l’exercice en cours. « Quand il s'agira de mon dernier match au mois de mai à la tête de l'ASSE, mon émotion sera grande, parce qu'on sera maintenu », a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse, samedi, avant la victoire de ses hommes en Coupe de France face à Lyon-La Duchère (1-0).

ASSE : Dupraz savoure sa première sur le banc des Verts

Pour sa première sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Pascal Pascal s’est imposé par le plus petit des écarts et disputera les 16e de finale de la Coupe de France. Mission accomplie donc pour le successeur de Claude Puel même s’il estime que Wahbi Khazri et ses partenaires auraient pu plier le match assez rapidement avec un score un peu plus corsé.

« J’avais donné trois objectifs aux joueurs, ils ont rempli les trois. Parmi eux, il y avait la qualification. Je suis surtout satisfait d’avoir vu les joueurs appliquer ce que je leur avais demandé. Je n’ai pas vécu la période difficile et je veux me tourner vers l’avenir. Face à une équipe qui a joué les transitions à fond, mon équipe a joué avec beaucoup de sérieux. C’est toujours bon de gagner des matchs même si l’écart de niveau nous obligeait à gagner cette rencontre », a expliqué Dupraz en conférence de presse d’après-match.

La qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France obtenue, les Verts vont désormais tenter de reprendre confiance en championnat avec la réception du FC Nantes mercredi à 21H00. Pour rappel, l’ASSE est la lanterne de Ligue 1 après 18 journées de championnat.