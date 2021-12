ASSE Mercato : C'est officiel pour le successeur de Claude Puel

Publié par ALEXIS le 09 décembre 2021 à 13:22

Le délai pour nommer un nouveau coach avant d’affronter Reims étant court, l’ ASSE a confirmé l'officialisation en intérim de Julien Sablé.

ASSE : Julien Sablé assure l'intérim

L’ ASSE est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour prendre la place de Claude Puel limogé lundi dernier. Roland Romeyer, le président du directoire du club ligérien, espérait trouver rapidement un nouveau coach, mais le timing est trop court, en vue du match face au Stade de Reims en Bourgogne. Comme pressenti, c’est bien Julien Sablé qui a été désigné pour conduire les Verts au Stade Auguste Delaune, samedi (21h).

« L’AS Saint-Étienne a confié, par intérim, la gestion de l’équipe professionnelle à Julien Sablé. L’entraîneur adjoint de l’ ASSE dirigera les Verts ce samedi, à Reims, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats (21h) », a communiqué le club ligérien, ce jeudi.

Le coach intérimaire reste sur un échec cuisant

Ce ne sera pas la première fois que le technicien de 41 ans dirige l’équipe stéphanoise. Il l’avait coaché entre le 15 novembre et le 20 décembre 2017, soit précisément 35 jours, à la suite du départ d’Oscar Garcia, actuel coach des Rémois. Mais la première expérience de Julien Sablé sur un banc de touche avait été catastrophique. En 6 matches de championnat dirigés, son bilan a été de 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites. Il avait ainsi été remercié et remplacé par Jean-Louis Gasset (68 ans), alors adjoint dans le staff stéphanois.

Depuis donc 4 ans, l'ancien milieu de terrain de l' ASSE est entraîneur adjoint et a beaucoup appris. Il l'a été sous Gasset, Ghislain Printant puis Claude Puel. Il faut souligner que Julien Sablé a obtenu son Brevet d'Entraîneurs Professionnel de football (BEPF) en mai 2020, après un an de formation. Il est donc qualifié pour diriger officiellement une équipe professionnelle en Ligue 1. Ce qui n'était pas le cas en 2017.