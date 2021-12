PSG Mercato : Négociations confirmées entre Leonardo et Rüdiger

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 17:41

Libre en juin prochain, Antonio Rüdiger n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Leonardo, directeur sportif du PSG, tente de le convaincre.

Leonardo a contacté l’entourage de Rüdiger

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 35 millions d’euros, Antonio Rüdiger arrive au terme de son engagement initial avec Chelsea. Ne parvenant pas à trouver un accord avec sa direction pour renouveler son bail, le défenseur central de 28 ans sera libre de négocier avec d’autres clubs à compter du 1er janvier prochain. À l’approche de cette date fatidique, la presse allemande fait des révélations sur le dossier.

En effet, Bild confirme que plusieurs clubs européens seraient déjà positionnés pour récupérer l’international allemand, notamment le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid. Le média allemand révèle même que le directeur sportif du club parisien, Leonardo, aurait récemment discuté avec Sahr Cenesie, le frère et agent du défenseur des Blues, afin d’évoquer une éventuelle arrivée l’été prochain. Toutefois, selon certaines sources anglaises, c’est le Real Madrid qui est en pôle position dans cette affaire.

PSG Mercato : Rüdiger en route pour le Real ?

À la recherche de renforts défensifs depuis les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid apparaît aujourd’hui comme le grand favori pour accueillir Antonio Rüdiger à l’issue de la saison. S’il perçoit actuellement 90 000£ par semaine, le compatriote de Julian Draxler souhaiterait voir son salaire doublé et approcher les 200 000£ par semaine. Outre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich seraient prêts à lui offrir cette rémunération.

Mais selon The Guardian, le club madrilène s’est montré plus prompt et plus concret puisqu’il serait tout proche d’arracher un accord à Antonio Rüdiger en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Thomas Tuchel tient absolument à conserver son joueur et la direction de Chelsea n’a donc pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. Le club londonien ne compte toutefois pas s’aligner sur les exigences financières du natif de Berlin.