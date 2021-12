LOSC Mercato : C’est bouclé, Letang réalise une belle affaire !

Publié par JEAN-LUC D le 21 décembre 2021 à 08:35

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, les lignes bougent déjà au LOSC. Olivier Letang a bouclé une belle affaire.

Un premier gros départ bouclé à 15 M€ à Lille

C’est fait, le Lille OSC vient de boucler sa première grosse vente de l’hiver. Sauf énorme revirement de dernière minute, Jonathan Ikoné va quitter le LOSC pour s’engager en faveur de la Fiorentina. D’après les renseignements du journaliste Fabrizio Romano, Olivier Letang et son homologue du club de Florence sont parvenus à un accord total sur la base d'un transfert à 15 millions d'euros, plus 10 % à la revente en faveur des Dogues.

Après trois semaines d’intenses négociations, les dirigeants lillois et leurs homologues de la Fiorentina ont ainsi trouvé un terrain d’entente pour l’attaquant de 23 ans qui a également négocié les détails d’un contrat de 5 ans et demi, soit jusqu’en juin 2027. Selon le spécialiste mercato de Sky Sports, le deal devrait être officialisé dès l’ouverture du mercato hivernal, mais tout est bel et bien bouclé entre les différentes parties impliquées dans cette opération.

LOSC Mercato : Un joli chèque en vue pour le PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné avait d’abord été prêté à Montpellier en 2017, avant d’être transféré au LOSC en juillet 2018 contre un chèque de 5 millions d’euros. Dans les négociations avec les Lillois, le PSG était parvenu à s’octroyer entre 45 et 50% sur la plus-value du transfert réalisée par le LOSC sur le natif de Bondy.

Avec cette belle vente que vient de réaliser Olivier Letang, le club de la capitale devrait donc récupérer entre 4,5 et 5 millions d'euros grâce à ce transfert d'Ikoné. Pour rappel, Ikoné dont le contrat à Lille courait jusqu’au 30 juin 2023 a inscrit 2 buts et donné 2 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.