Vente ASSE : Un candidat à la reprise prend une décision radicale

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 14:12

Cité parmi les candidats à la reprise en main de l’ ASSE, le fonds américain 777 Partners a fait une nouvelle mise point sur RMC Sport.

Vente ASSE : 777 Partners dément l'intérêt de racheter le club

Propriétaire du Genoa dans le championnat d’Italie, "777 Partners" a été placé un temps sur la liste des candidats au rachat de l’ ASSE. Malgré un premier démenti des investisseurs américains, la rumeur sur leur intérêt caché a continué à alimenter l’actualité sur le dossier de la vente de l’AS Saint-Étienne. Alors que les deux propriétaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ont été contraints de repousser la cession de leur club afin de faire face à l’urgence du maintien des Verts en Ligue 1, le fonds d’investissement basé à Miami en Floride nie tout intérêt pour l’ ASSE.

« Le nom de 777 Partners a été évoqué du côté de l’AS Saint-Étienne et vous aviez déjà démenti auprès de RMC Sport un intérêt à racheter le club ? Tout à fait », a répondu le directeur général des investissements, Juan Arciniegas.

Le fonds américain intéressé par un autre club de Ligue 1 ?

Toutefois, les Américains n’excluent pas de racheter un autre club que l' ASSE en Ligue 1. Ils restent à l’affût sur le marché des clubs dans l’Hexagone. « La France a sorti quelques-uns des meilleurs joueurs au monde et elle le fait depuis des années. C’est vrai que le marché français peut nous intéresser à l’avenir », a lâché le responsable. Tout en précisant : « Je ne dis pas que nous investirons ni que nous ne le ferons pas, mais il est certain que nous regarderons les opportunités. » D’après Juan Arciniegas, le marché français est « très attractif grâce aux bons centres de formation. Et si cela peut coller avec notre stratégie et notre réseau de 777 Partners, nous verrons », a-t-il indiqué.