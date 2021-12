OL Mercato : Martial, Lyon devancé par un autre club de Ligue 1

Publié par Thomas le 21 décembre 2021 à 18:42

Passé par les rangs de l' OL et de l'AS Monaco, Anthony Martial a annoncé vouloir quitter Man United cet hiver. Un gros club de Ligue 1 serait sur le coup.

OL Mercato : Monaco se positionne aussi pour Martial

En pleine tourmente à Manchester United, Anthony Martial pourrait donner un tournant incroyable à sa carrière en revenant dans le championnat de France dès cet hiver. L'international tricolore est à un pas de quitter la Premier League et les Red Devils où il joue depuis maintenant plus de six saisons. Le joueur formé à Lyon a récemment vu son agent, Philippe Lamboley. Ce dernier a indiqué chercher une porte de sortie à son protégé sur SkySport. "Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais bientôt en parler au club."

Une situation qui a alors éveillé l’intérêt de plusieurs clubs notamment en Ligue 1 où l’Olympique Lyonnais s’était positionné pour enrôler son ancien crack, un dossier qui était alors resté en stand-by faute d’avancées dans les négociations. Néanmoins, Martial pourrait bel et bien signer un retour dans le championnat français, mais dans un autre club.

Selon l’insider Pedro Almeida, l’AS Monaco aurait l'objectif de récupérer son ancien attaquant au mois de janvier. Le club du Rocher aimerait profiter de la situation délicate d’Anthony Martial chez les Mancuniens pour frapper un coup mercato aussi sublime qu'inattendu. L’idée serait d’acquérir le joueur de 26 ans sous la forme d’un prêt de 6 mois. Attention tout de même, puisque à l’heure actuelle l’international français serait aussi sur les tablettes d’un autre gros club, qui semblerait avoir les faveurs du joueur.

Le FC Séville aussi sur le dossier

Malgré ce fort intérêt de Monaco, RMC Sport dévoile que l’ancien joueur de la Principauté se rapprocherait du FC Séville. Des négociations auraient été entamées il y a peu entre l’agent de l’attaquant et le club andalou et se seraient révélées positives. Le joueur aurait d’ores et déjà donné son feu vert au board sévillan, indiquant qu’il préférerait jouer en Liga le reste de la saison. L’espoir reste tout de même de mise pour l’ASM, selon certains médias, qui pourrait bien créer la belle surprise de ce mercato hivernal en France.