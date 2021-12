RC Lens Mercato : Officiel, nouvelle signature après Patrick Berg

Publié par ALEXIS le 21 décembre 2021 à 19:40

Après Patrick Berg, lundi, le RC Lens a officialisé une nouvelle signature, mardi. Il s’agit précisément d’un premier contrat professionnel.

Le RC Lens offre un premier contrat pro à Ayanda Sishuba

Le RC Lens a signé sa première recrue hivernale, lundi. Patrick Berg a été transféré de Bodo/Glimt en Norvège et a paraphé un contrat de 4 ans et demi, jusqu’en juin 2026. Vingt-quatre heures après la signature officielle de celui qui est annoncé comme le successeur de Seko Fofana, le RCL a offert un premier contrat professionnel à Ayanda Sishuba, une pépite issue de son centre de formation.

Ce dernier est un milieu de terrain prometteur de 16 ans qui a fait ses preuves dans les catégories jeunes depuis près de quatre ans. Le néo-pro a intégré l’académie du Racing Club à l’âge de 13 ans, après un passage de trois ans au LOSC, chez le voisin. Mais talentueux et doué, il a rapidement été surclassé après ses débuts dans la catégorie des U13. Notons par ailleurs qu'Ayanda Sishuba est le fils d'Asanda Sishuba, un ancien footballeur sud-africain qui fait toute sa carrière en Belgique.

Réaction de Ghisolfi à la signature de la pépite du RCL

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi assure que « ce premier contrat professionnel valide tout le chemin accompli par Ayanda ». « Ce n’est néanmoins qu’une étape, le caractère posé et le sérieux d’Ayanda Sishuba seront de précieux alliés pour qu’il poursuive son apprentissage et ce long chemin vers le très haut niveau. […] Il rejoint la longue liste des joueurs ‘’Made in Gaillette’’ qui ont accédé à un premier contrat professionnel ici. À lui désormais de confirmer en montrant sa capacité à être encore plus ambitieux et à bousculer l’ordre établi. Il a toutes les qualités pour cela », a réagi le dirigeant des Sang et Or.