ASSE : La recette mathématique de Dupraz pour le maintien

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 06:05

Avant le dernier match de l’ ASSE en Ligue 1 en 2021 contre le FC Nantes, Pascal Dupraz a sorti sa recette chiffrée pour se maintenir en Ligue 1.

L'ASSE sérieusement menacée de relégation en Ligue 2

Il reste un dernier match à l’ ASSE avant d’aller en vacances pendant de la trêve hivernale. Et cela contre le FC Nantes, mercredi (21h) au Stade Geoffroy Guichard. Avant cette rencontre avec les Canaris, l’AS Saint-Étienne est 20e avec 12 points, soit 4 de moins que le premier non relégable (ES Troyes AC) et 33 points de retard sur le leader, le PSG. Le club ligérien a aussi la 2e plus mauvaise défense avec 39 buts encaissés, mais aussi la 2e pire attaque avec 17 buts inscrits en 18 journées.

Le bilan des Stéphanois est de 10 défaites, 6 matchs nuls et 2 défaites. Malgré ce tableau sombre, l’ ASSE peut encore se sauver de la relégation en Ligue 2, lors de la phase retour du championnat. En 20 journées restantes, 60 points sont encore en jeu.

Pascal Dupraz, « il reste 60 points à glaner »

Pascal Dupraz a donc sorti sa calculette ce mardi pour démontrer que les Verts ont toutes leurs cartes en main pour se maintenir en Ligue 1. « Il reste 60 points à glaner. J'ai fait des comptes d'apothicaires, 12 points que l'on ne va pas nous enlever, 10 points que les supporters donnent chaque saison, il reste 20 points que l'on compte prendre », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant-match, tout en prévenant : « on ne les aura pas dès mercredi soir évidemment. On va jouer le match demain et après on fera les comptes ».

Après son calcul pour sortir l’ ASSE de la zone rouge et assurer le maintien dans l’élite d’ici mai 2022, le nouvel entraîneur des Stéphanois a justifié son optimisme. « Si vous avez fait du sport, vous en comprenez le mécanisme. Quand il reste 20 matchs à jouer, cela veut dire que les choses peuvent bouger », a déclaré le successeur de Claude Puel à l'AS Saint-Étienne.