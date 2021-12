OL Mercato : En attendant Sardar Azmoun, une signature actée

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 07:35

En attendant le transfert de Sardar Azmoun du Zénith, l’ OL a officialisé la signature d’un jeune joueur sorti de son centre de formation.

L’ OL offre un contrat stagiaire à Islamdine Halifa

L’ OL a offert un contrat stagiaire pro à un jeune joueur prometteur formé dans son académie. Dans un communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’Islamdine Halifa. « Le milieu de terrain défensif de la génération 2004, a signé un contrat stagiaire anticipé », a appris le club rhodanien. « L’auteur du second but lyonnais face à l’ ASSE il y a quelques jours en Coupe Gambardella est désormais lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2024 », a précisé le club de Jean-Michel Aulas.

Directeur de l’Academy OL, Jean-François Vulliez a raconté comment le jeune joueur a débarqué chez les Gones. « Islamdine Halifa est un jeune qui vient de Nîmes Olympique, mais comme le centre de formation des Crocodiles a fermé, nous avons eu l’opportunité de l’avoir rapidement. Les avis étaient unanimes pour qu’ils rejoignent le club », a-t-il indiqué.

Le profil de Halifa comparé à celui de N'Golo Kanté

Le responsable du centre de formation de l' OL a présenté ensuite le jeune joueur promu en détaillant son profil. « Islamdine Halifa confirme sur les six premiers mois que c’est un joueur avec de très bonnes bases N°6 avec des bases techniques, beaucoup d’activité, de volume de course, qui a des projections, connaissance du sens du jeu, compréhension du jeu. De plus, ce qui fait que c’est un bon joueur et qu’il deviendra un très bon joueur, c’est ses qualités mentales. C’est quelqu’un qui aime défendre qui est assez agressif qui harcèle le porteur du ballon. Il a des bases intéressantes pour le football de haut niveau, c’est maintenant à lui de jouer de beaucoup travailler.

Islamdine Halifa (17 ans) a une caractéristique de sentinelle, un N°6 capable de faire des passes vers l’avant de donnée de la verticalité sur les transitions. Il a ses caractéristiques propres, mais il me fait penser à des joueurs comme N’golo Kanté (Chelsea) qui ne sont pas de grand gabarit, mais qui ont beaucoup d’activité », a décrit Jean-François Vulliez.