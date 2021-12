OM Mercato : Une menace en moins pour Boubacar Karama !

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2021 à 06:35

En fin de contrat avec l' OM, Boubacar Kamara se rapproche d’un départ de Marseille. Mais l’un de ses prétendants se tourne vers une autre cible.

OM Mercato : La Juventus jette l’éponge pour Boubacar Kamara ?

Pur produit de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (22 ans) est annoncé comme l’un des principaux acteurs du prochain mercato hivernal. La direction de l’OM BVB espère toujours le conserver, mais le jeune milieu de terrain polyvalent ne l’entend pas de cette oreille. Jusqu’ici, Boubacar Kamara a décliné tour à tour les offres de prolongation formulées par sa direction, car il espère faciliter son départ de Marseille.

Cette position ferme du minot marseillais fait alors les affaires de ses prétendants. Lié à l’ Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, le joueur de 22 ans est d’ailleurs annoncé dans le collimateur de plusieurs cadors européens. Le Bayern Munich, FC Barcelone, Manchester United, Newcastle, l’AC Milan et la Juventus seraient intéressés par ses services. Cependant, les chances de voir le Boubacar Kamara rebondir en Série A deviennent de plus en plus minces.

Tuttosport relaie une information selon laquelle les Bianconeri ont décidé de jeter l’éponge dans ce dossier. Confrontée à des soucis financiers, la Vieille Dame ne peut se permettre de rivaliser avec ses concurrents de taille présents sur la piste Boubacar Kamara. Raison pour laquelle la Juventus concentre désormais ses efforts sur le recrutement d’un autre milieu de terrain.

Denis Zakaria plutôt que Boubacar Kamara ?

La source précise que la Juventus a décidé de miser sur Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach pour renforcer son entrejeu cet hiver. Le milieu de terrain de 25 ans a impressionné avec la sélection suisse et présente une situation contractuelle très avantageuse. À l’instar de Boubacar Kamara, Denis Zakaria arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Une opportunité que la Juventus ne compte pas laisser filer. Ce retrait de la Juve devrait par ailleurs faire les affaires des autres prétendants.