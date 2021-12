PSG Mercato : Un coup exceptionnel confirmé à la Juventus Turin !

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2021 à 13:41

Si la Juventus Turin s’intéresse à Mauro Icardi, le PSG pourrait aussi avoir un gros coup à jouer au sein de l’effectif de la Vieille Dame.

Mino Raiola ouvre grand la porte pour Matthijs De Ligt

Battu sur le fil par la Juventus Turin en juillet 2019 contre un chèque de 85,5 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait avoir une belle ouverture pour Matthijs De Ligt à l’issue de la saison en cours. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, le défenseur central de 22 ans pourrait changer d’air l’été prochain. Interrogé par le média néerlandais NOS, Mino Raiola, le représentant de l’international hollandais, a ouvertement assuré que son poulain pourrait quitter les Bianconeri en cas d’offre satisfaisante.

« Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense », a confié le puissant agent de joueurs. Depuis le retour de Massimiliano Allegri sur le banc, l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam se sent moins valorisé et préparerait ainsi son départ de la Juventus.

PSG Mercato : Bataille de titans pour Matthijs De Ligt

Après avoir la porte à un départ de son protégé l’été prochain, Mino Raiola reconnaît qu’il n'y a pas beaucoup de possibilités pour lui, le compatriote de Georginio Wijnaldum étant estimé à plus de 70 millions d’euros par elle site spécialisé Transfermarkt. En effet, selon celui qui représente les intérêts de Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland et Xavi Simons, notamment, assure que seul le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone et certains clubs anglais peuvent avoir les faveurs de Matthijs De Ligt en cas de départ.

« Je pense que nous connaissions tous les clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller. Pendant l’été, nous devons voir s’il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain », a expliqué Mino Raiola. Après avoir raté de le recruter en 2019, le Paris SG pourrait ainsi avoir une seconde chance d’attirer le Golden Boy 2018.

Affaire à suivre donc…