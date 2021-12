PSG Mercato : Une réunion capitale programmée au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 05:05

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes bientôt, les décideurs du PSG s’activent dans ce sens. Une réunion est prévue à cet effet.

PSG Mercato : une rencontre entre le Real et le clan Mbappé ?

Ce mardi, Tuttomercatoweb révèle qu’un membre de la famille de Kylian Mbappé se serait entretenu la semaine dernière avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Le média transalpin explique qu’il s'agirait « d’une rencontre préliminaire et préparatoire » à l'arrivée de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

En déclarant dimanche sur Europe 1 : « tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière, car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat. Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille. On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois », Leonardo ne maîtrise pas tous les contours autour de l’avenir de l’attaquant de 23 ans.

Libre le 30 juin prochain, Mbappé se dirige inéluctablement vers un départ du PSG pour s’engager avec le Real Madrid. À l’approche du mercato hivernal, le club de la capitale s’active donc pour évoquer tous ces sujets et préparer l’avenir.

Pochettino annonce la couleur pour cet hiver

Outre le dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aura également beaucoup d’affaires à gérer. À quelques jours de l’ouverture du mercato de janvier, Mauricio Pochettino annonce qu’une réunion est prévue avec la direction pour prendre des décisions. « On n'a pas encore parlé. Après Lorient (mercredi, en Ligue 1), on aura des réunions et on prendra les décisions que nous jugerons les meilleures pour rendre l'effectif plus costaud et pour atteindre les objectifs que nous avons », a déclaré l’entraîneur du PSG mardi en conférence de presse.

« Le mercato est comme la bourse. Tout le monde appelle tout le monde tout le temps. Le mercato de janvier est différent, on l’appelle le mercato de réparation. Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement », a confié de son côté Leonardo, le directeur sportif parisien lors d’une conférence devant des étudiants à la Sorbonne.