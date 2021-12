ASSE Mercato : Un joueur libre répond à l'intérêt des Verts

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 09:36

Comme plusieurs joueurs libres, le nom de Grenier est associé à l’ ASSE. Pour mettre fin à la rumeur, il a répondu à l’intérêt des Verts.

ASSE : Grenier, « je suis prêt à écouter tous les projets sauf l’AS Saint-Étienne »

La rumeur annonce Clément Grenier parmi les joueurs dont Pascal Dupraz, nouveau coach de l’ ASSE, étudie en ce moment les profils, afin de renforcer son équipe. Il figure sur une longue liste avec : Youcef Belaïli, Vitorino Hilton, Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Bakary Sako ou encore Steve Mandanda (OM). Interrogé sur les bruits de couloir qui l’annoncent dans les petits papiers de l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain laissé libre par le Stade Rennais (2018-2021) à l’issue de son contrat a douché l’intérêt supposé des Stéphanois. Il se dit ouvert à toutes les offres, sauf celle de l’ ASSE.

« Je suis capable d'écouter tous les projets sauf l’AS Saint-Étienne. C'est impossible. Je suis Lyonnais », a martelé Clément Grenier, sur RMC Sport. Évidemment, le natif d’Annonay (Ardèche) est dans la rivalité avec entre l’OL et l’ ASSE, car il a été formé à l’Olympique Lyonnais (2002-2009), y a joué pendant 9 saisons consécutives (2009-2018).

Clément Grenier privilégie la Ligue 1 pour rebondir

Le joueur de 31 ans a fait ensuite un point sur son avenir depuis son départ de Rennes. Il confirme des touches un peu partout, mais pas de propositions concrètes. « J'ai quelques contacts à l'étranger, on avance, mais il n'y a rien de concret », a-t-il fait savoir. « J'ai faim et j'ai envie de jouer. Je suis prêt à écouter tous les projets, tant qu'il y a de l'ambition et des objectifs à atteindre. Je suis en pleine forme. J'ai les moyens pour jouer au plus haut niveau. Je privilégie la Ligue 1 et les championnats étrangers, mais je veux jouer au football », a confié Clément Grenier.

Notons que ce dernier s’entraîne depuis l’été avec la réserve de l’OL grâce à la permission du président Jean-Michel Aulas. Son objectif étant de s'entretenir et se maintenir en forme, afin de se tenir prêt pour un nouveau projet.