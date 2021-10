OL Mercato : Grenier, son gros appel du pied à Aulas et Juninho

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2021 à 22:41

Comme annoncé par L’Équipe, Clément Grenier s’entraîne effectivement avec la réserve de l’ OL. Il l’a conformé, ce lundi, dans un message posté sur Twitter, qui ressemble fort à un appel du pied.

L' OL souhaite la bienvenue à Clément Grenier

Laissé libre par le Stade Rennais, Clément Grenier a été autorisé par l’ OL à s’entraîner avec l’équipe B de Lyon. Ce mardi 12 octobre 2021, le club rhodanien a confirmé la présence de son ancien joueur au Centre d’entraînement des Gones. « Bienvenue à Clément Grenier qui a sollicité le club pour s'entretenir et qui s'entraîne avec la réserve de l'Olympique Lyonnais », a écrit le club de Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter. Sans club depuis la fin de son contrat à Rennes le 30 juin 2021, le milieu de terrain formé à l’ OL est la recherche d’une nouvelle équipe.

Et pour se donner les moyens de rebondir en Ligue 1 ou à l’étranger, le meneur de jeu se prépare physiquement. Son objectif ? « Rester au niveau dans l'attente d'une opportunité ». Clément Grenier va-t-il rejouer avec Lyon, club où il a passé 16 ans (2002 à 2018) ? La rumeur confirme la tendance, surtout qu'il est libre et que l'équipe de Peter Bosz pourrait bien profiter de son expérience.

Grenier remercie Aulas, Juninho et le club

En attendant de connaître l'issue du dossier du joueur de 30 ans, ce dernier a été reconnaissant envers le patron des Lyonnais pour son geste. Il lui a adressé un message de remerciement sur le même réseau social. « Je tiens à remercier le président Jean-Michel Aulas de me permettre de m’entraîner collectivement, afin de trouver un nouveau challenge. Merci à Juninho (directeur sportif de l' OL), à Gueida (Fofana, l'entraîneur de la réserve) et l’ensemble du staff pour votre confiance. Et un grand merci à l’ensemble du club pour votre accueil et vos messages… » a-t-il posté.

