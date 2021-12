ASSE-Nantes : La véritable raison de l’absence de Ramirez révélée

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2021 à 19:40

Absent du groupe de l’ ASSE pour la réception de Nantes, Ignacio Ramirez aurait été écarté par Pascal Dupraz, contraire au motif de blessure.

Ignacio Ramirez écarté par la direction de l' ASSE et Dupraz !

Pour justifier l’absence d’Ignacio Ramirez du groupe de l’ ASSE contre le FC Nantes, ce mercredi (21h), la thèse d’une blessure a été mise en avant. Aux dernières nouvelles, il aurait été laissé de côté à cause d’un écart de conduite. Selon les indiscrétions de But Football Club, Pascal Dupraz a décidé de se passer de l’attaquant uruguayen de l’AS Saint-Étienne, lors de la 19e journée de Ligue 1. En effet, la direction des Verts et le nouvel entraîneur stéphanois n’auraient pas aimé les propos tenus par Ignacio Ramirez sur la radio Sport890.

« C'est un choix de Pascal Dupraz. Le nouvel entraîneur stéphanois et ses dirigeants n'auraient pas apprécié l'interview accordée par le joueur uruguayen à la radio », a appris la source. Ignacio Ramirez avait pourtant été sorti du placard par le successeur de Claude Puel. Il avait disputé les 20 dernières minutes du match de 32e de finale de coupe de France contre Lyon-La Duchère, dimanche dernier (1-0, 32e). Le N°9 de l' ASSE avait remplacé Jean-Philippe Krasso (69e).

La déclaration qui a soulevé la colère de l’AS Saint-Étienne

Ignacio Ramirez a évoqué, dans le média de son pays natal, l’intérêt d’un club de la capitale uruguayenne, Monetvidéo. Il a aussi menacé de retourner en Uruguay, s'il n'a toujours pas de temps de jeu à l' AS Saint-Étienne. « J’ai entendu la rumeur du Nacional par la presse, c'est une fierté. Je veux avoir de la continuité, que ce soit ici ou dans une autre équipe. Je veux jouer et me sentir important. […] Je suis encore sous contrat ici jusqu'en juin, mais nous étudions encore toutes les options, si je reste ici ou si je vais ailleurs », a-t-il déclaré, tout en regrettant son prêt à l’ ASSE : « c’est difficile pour moi de ne pas jouer, contrairement à Liverpool FC Montevideo ».