PSG Mercato : Le Qatar veut rendre le FC Barcelone totalement fou

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 11:20

Décidément, le PSG compte bien continuer à dépouiller le Barça. Après Messi, le Qatar veut infliger un autre coup terrible au club catalan.

Le PSG propose un salaire astronomique à Gavi

C’est à croire que le Qatar a une dent contre le FC Barcelone et qu’il veut absolument humilier le club espagnol. Après avoir arraché Neymar en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros, récupéré gratuitement Lionel Messi l’été dernier, le club de la capitale française veut encore aller puiser à Barcelone. En effet, selon les dernières révélations du journal espagnol El Nacional, le Paris Saint-Germain est déterminé à arracher Gavi au FC Barcelone.

En difficultés financières pour offrir un nouveau contrat conséquent à son milieu de terrain de 17 ans, le club culé lui propose de prolonger contre un salaire de 100 000 euros mensuels et une prime à la signature comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros. Pour pousser le jeune international espagnol à forcer son départ l’été prochain, son bail actuel expirant en juin 2023, le PSG serait prêt à lui verser annuellement un salaire de 6 millions d’euros annuels. De quoi compliquer sérieusement la tâche aux Blaugranas. Et l’entraîneur Xavi Hernandez semble l’avoir bien compris.

PSG Mercato : Xavi met en garde le Barça

Formé à la Masia, Gavi fait partie des belles promesses du FC Barcelone. Avec Ansu Fati et Pedri, le natif de Los Palacios y Villafranca représente le renouveau du club catalan. Joan Laporta et la direction barcelonaise veulent donc absolument les mettre à l’abri des envies de prédateurs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City. Présent en conférence de presse, Xavi a récemment appelé ses dirigeants à tout mettre en oeuvre afin de sécuriser l’avenir de ses pépites.

« Il faut absolument agir pour prolonger Gavi. Il s'agit d'un joueur spectaculaire, nous ne pouvons pas perdre un tel talent. Si besoin, il faut mettre tous ensemble de l'argent. Nous ne pouvons pas perdre Gavi, Nico, Abde, Ansu, Pedri, Araujo... Ils incarnent le présent, et surtout le futur du club. Les dirigeants le savent et travaillent sur sa prolongation », a déclaré le nouveau coach du Barça. Aux dernières nouvelles, Gavi, qui tient à briller dans son club formateur, serait plus proche d’une prolongation que d’un départ au Paris Saint-Germain. Même si le Qatar ne semble pas disposé à lâcher prise aussi rapidement.