OM Mercato : Boubacar Kamara, décision imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 décembre 2021 à 20:20

L’avenir de Boubacar Kamara reste un casse-tête pour la direction de l’ OM. Celle-ci devrait prendre une décision pour son joueur dans les prochains jours.

Mercato OM : Boubacar Kamara mis en vente dès cet hiver ?

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le dossier Boubacar Kamara reste la grande priorité des dirigeants de l’ OM. Le président de l’ Olympique de Marseille, Pablo Longoria, l'a d'ailleurs fait comprendre lors d’une récente interview accordée à L’Équipe, où il affiche sa volonté de prolonger le plus rapidement possible le contrat de son jeune joueur.

Le dirigeant marseillais et ses équipes travaillaient depuis de longs mois sur le nouveau bail du natif de Marseille. Un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026, avec une belle revalorisation salariale est évoqué. Sauf que le jeune joueur reste toujours indécis sur son avenir. Voir Boubacar Kamara utiliser autant de temps pour prendre sa décision n’est donc pas un bon signe pour l’ OM.

Consciente des envies de départ de son joueur, la direction marseillaise serait alors sur le point de prendre une décision pour son joueur. Selon les informations de Calciomercato, l’Olympique de Marseille serait prêt à mettre Boubacar Kamara en vente dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Si cette décision se confirme, elle devrait faire les affaires de ses prétendants.

Ça se bouscule déjà pour Kamara

Pur produit marseillais, Boubacar Kamara pourrait donc quitter son club formateur six mois avant la fin de son contrat. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Si l’AC Milan, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone sont sur ses traces, le projet de Manchester United pourrait être plus séduisant. Les dirigeants mancuniens auraient déjà entamé des négociations avec le clan Kamara et n’attendraient plus que le feu vert de l'Olympique de Marseille pour boucler sa signature. Un montant de 12 millions d'euros est évoqué pour son transfert en Premier League.