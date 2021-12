Mercato OM : De la Fuente, énorme coup de théâtre à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 23 décembre 2021 à 18:20

Décevant depuis son arrivée à l’ OM, Konrad De la Fuente ronge son frein. À tel point qu'un départ serait déjà envisagé par sa direction.

Mercato OM : Konrad De la Fuente prêté dès cet hiver ?

L'été dernier, la direction de l’Olympique de Marseille a frappé un joli coup au sein de l’effectif du FC Barcelone, en s’attachant les services de Konrad De la Fuente. Le jeune attaquant américain s’est engagé en faveur de l’OM contre un chèque de 3 millions d’euros. Son arrivée en Ligue 1 a rapidement suscité de l’engouement auprès des supporters et observateurs phocéens, car le joueur formé à la Masia avait la farouche envie de briller sous ses nouvelles couleurs. Mais voilà, tout ne se passe pas comme il espérait.

Titularisé lors des premières journées par Jorge Sampaoli, Konrad De la Fuente connait une baisse de régime notoire. Ses prestations sont de plus en plus décevantes, pour ne pas dire insipides. Au fil de la saison, l’ailier gauche de 20 ans a ainsi perdu la confiance du technicien argentin. Il débute désormais les matchs de l’ OM sur le banc de touche et les premiers maux de tête arrivent pour l'ancien Catalan.

Selon les informations de RMC Sport, la direction marseillaise, consciente des balbutiements de son jeune attaquant, l’aurait placé sur la liste des joueurs à prêter dès cet hiver. L’idée inavouée des Marseillais serait de permettre à Konrad De la Fuente de se relancer sous de nouveaux cieux avant de faire son retour à Marseille.

Luis Henrique également poussé vers la sortie

La source explique que la direction de l’ OM serait même disposée à écouter les offres pour Konrad De la Fuente dès janvier. Car son départ permettrait aussi de dégager une place au sein de l’effectif marseillais en vue des éventuels arrivants. Si cette information se concrétise, il s’agira donc d’un incroyable retournement de situation pour un joueur censé apporter une valeur ajoutée à l’attaque de l’ OM.

Mais l’attaquant américain n’est pas le seul élément poussé vers la porte de sortie. Luis Henrique est également annoncé sur le départ. Des clubs étrangers, tels que Genk et la Fiorentina, auvent déjà entamé des négociations avec Marseille en vue de son prêt.