Pour poursuivre son recrutement à l'OM, Pablo Longoria devra se séparer de plusieurs joueurs. Trois départs sont déjà annoncés à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria prépare un dégraissage massif à Marseille

Cet été, l’Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche. Le club phocéen est déjà parvenu à sécuriser sa première recrue estivale avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia et d’autres renforts sont attendus. Le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, a lui-même affiché son souhait d’attirer des recrues supplémentaires durant ce mercato. La direction s’active en coulisse dans ce sens.

Mais, avant de poursuivre son recrutement estival, Pablo Longoria devra faire le ménage en interne. S’il doit contenter son nouveau coach concernant les profils ciblés, le président de l’OM devra aussi vendre quelques éléments afin de renflouer les caisses du club et réduire sa masse salariale. Il a même prévu de modeler « 40 à 50% de l’effectif ». La direction phocéenne devra aussi faire le point sur les joueurs revenus de leur prêt respectif. Il est question d’Isaak Touré, Pape Gueye, Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir.

Sur cette liste de joueurs prêtés la saison dernière, deux d’entre eux devraient à Marseille cet été. Il s’agit d’Isaak Touré qui a réalisé un prêt intéressant à l’AJ Auxerre avec un bilan de 21 rencontres disputées cette saison. Auteur d’une bonne seconde partie de saison au FC Séville, Pape Gueye est, lui aussi, susceptible de rester à Marseille. Ces deux joueurs devront s’entretenir dans les jours avec Marcelino en vue d’être rassurés sur l’avenir.

Konrad de la Fuente, Jordan Amavi et Pol Lirola ne seront pas retenus

En attendant, les trois autres, Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente, sont déjà fixés sur leur sort. La direction de l’OM n’a pas l’intention de les conserver durant ce mercato et travaille déjà pour leur trouver une nouvelle porter de sortie. En marge de la présentation de Marcelino, Javier Ribalta s’est montré très catégorique sur la situation de ces joueurs. « Isaak Touré va partir en stage avec le groupe. Les autres ne devraient pas rester avec nous, on va trouver une solution pour un départ le plus rapidement possible. Le seul qui pourrait être avec nous est Pape Gueye », a confirmé le directeur sportif de l'OM.

La vente de ces trois joueurs permettra sans doute à l'OM de faire des économies sur les salaires et de libérer des ressources financières pour poursuivre son recrutement. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour le club marseillais, qui cherchera à trouver de nouvelles recrues tout en se débarrassant des éléments jugés indésirables. L'objectif est de bâtir une équipe compétitive et équilibrée sous la direction de Marcelino afin de viser les objectifs fixés pour la prochaine saison.