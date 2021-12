PSG Mercato : Succession Pochettino, Zidane est à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2021 à 21:20

Après le match du PSG à Lorient, Mauricio Pochettino est à nouveau sur la sellette. Annoncé à sa place, Zinedine Zidane séjourne à Paris.

Mauricio Pochettino désespéré à Paris

Arrivé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait connaître le même sort que l’entraîneur allemand. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham est sous le feu des critiques dans la capitale pour la pauvreté du jeu que propose l’équipe parisienne malgré les Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr, Angel Di Maria, Marco Verratti et toutes les autres stars. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a fait une révélation sur la situation du technicien argentin qui a carrément perdu son vestiaire.

« Paris est complètement bidon ! Il faut se le dire. Messi, Ramos, toute la clique de stars n’a pas du tout la tête au football, au PSG, à Lorient… Ils avaient déjà la tête aux cadeaux, à la dinde, au jet privé qui les attendait. C’est lamentable (…) Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino ? Récemment, il déjeunait avec quelqu’un du monde du football, il a livré son désespoir total. Il a dit : “Nous, on travaille des choses à l’entraînement, quand les mecs veulent bien travailler. Mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu’ils veulent, ils ne respectent rien de ce que je demande ” », a expliqué le journaliste sportif avant de laisser entrevoir une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG.

PSG Mercato : Zidane bientôt à la place de Pochettino ?

À l’instar d’autres observateurs, Daniel Riolo voit Zinedine Zidane comme l’homme providentiel pour le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le chroniqueur alerte les dirigeants parisiens sur le fait que l’ancien coach du Real Madrid séjourne toujours dans la capitale française. Il espère que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont en profiter pour le convaincre de prendre la suite de Pochettino.

« Donc quand on parle de naufrage pour Mauricio Pochettino, oui. Mais il faut que Leonardo arrête de nous prendre pour des buses et qu’il change à nouveau d’entraîneur en espérant quelque chose de bien. Bon, Zinédine Zidane est encore à Paris. Ce (mercredi) soir, il dort encore à Disney, il est dans un hôtel de Disneyland, il n’est pas loin. Il va falloir le convaincre », a confié Riolo.

Reste maintenant à savoir si le PSG veut absolument licencier Pochettino au profit de Zidane.