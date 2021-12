PSG : Un premier départ majeur officialisé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 05:05

C’est la trêve hivernale et les clubs vont connaître des chamboulements dans leurs effectifs respectifs. Comme c’est le cas avec le PSG.

PSG : Achraf Hakimi officiellement à la CAN

C’est bientôt l’heure pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une édition 2021 de la CAN qui prendra place du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Présent dans le groupe C avec les Comores, le Gabon et le Ghana, le Maroc connaît les 25 joueurs qui le représenteront à cette fête du football africain. Sans aucune surprise, Achraf Hakimi a reçu sa convocation pour honorer son pays à ce rendez-vous continental.

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a retenu 5 pensionnaires de Ligue 1 : Nayef Aguerd (Stade Rennais), Sofiane Alakouch (FC Metz), Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal (Angers) et le latéral droit du Paris Saint-Germain. Le protégé de Mauricio Pochettino ne sera donc pas à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain le samedi 1er janvier. L’ancien défenseur de l’Inter Milan va donc manquer un gros mois de compétition pour peu que le Maroc aille loin dans la compétition.

Pour rappel, le Maroc jouera trois matches de qualification au premier tour de la compétition contre le Ghana le 10 janvier, les Comores le 14 puis le Gabon le 18. En cas de qualification, les Lions de l’Atlas joueront les huitièmes de finale prévue entre le 23 et le 26 janvier. Le jeune ailier du Barça Abdessamad Ezzalzouli (20 ans) est aussi appelé pour la première fois avec les Lions de l'Atlas tandis que comme attendu, Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) n'ont eux pas été convoqués par Vahid Halilhodzic.

La liste du Maroc pour la CAN 2021

Gardiens : Yassine Bounou (Séville), Munir El Kajoui (Hatayspor), Anas Zniti (Raja Casablanca)

Défenseurs : Romain Saïss (Wolverhampton), Nayef Aguerd (Rennes), Soufiane Chakla (Leuven), Samy Mmaee (Ferencvaros), Achraf Hakimi (PSG), Sofiane Alakouch (Metz), Souffian El Karouani (NEC), Adam Masina (Watford)

Milieux : Sofyan Amrabat (Fiorentina), Aymen Barkok (Francfort), Fayçal Fajr (Sivasspor), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (QPR), Selim Amallah (Standard Liège), Azzedine Ounahi (Angers)

Attaquants : Abdessamad Ezzalzouli (FC Barcelone), Munir El Haddadi (Séville), Zakaria Aboukhlal (AZ), Youssef En-Nesyri (Séville), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Sofiane Boufal (Angers), Ryan Mmaee (Ferencvaros).