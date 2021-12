OL Mercato : C'est fait, le successeur de Juninho officialisé

Publié par Ange A. le 24 décembre 2021 à 01:20

L’Olympique Lyonnais a intronisé un nouveau directeur du recrutement jeudi au moment où Juninho avait annoncé son départ de l’ OL.

La page Juninho se tourne à Lyon

De retour à l’Olympique Lyonnais en 2019, Juninho a de nouveau quitté le club rhodanien. L’ancien milieu international brésilien était directeur sportif de Lyon depuis son retour au club. Mais évoquant une certaine lassitude, le technicien brésilien avait d’abord annoncé son départ de Lyon à la fin de la saison. Mais au final, l’ancien numéro 8 lyonnais a décidé de partir du club cet hiver avant l’expiration de son contrat. En attendant une décision officielle concernant ce départ, l’OL a nommé un nouveau conseiller technique et directeur du recrutement masculin et féminin. Bruno Cheyrou est l’heureux élu. L’ancien milieu de 43 ans effectue son retour après avoir écarté des affaires en raison d’un désaccord avec le responsable brésilien.

Les premiers de Bruno Cheyrou après sa nomination

Nouveau directeur du recrutement de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou assure qu’il ne remplace pas le directeur sportif Juninho. « Je suis là pour apporter mon expertise et ma compétence dans mon domaine technique », a souligné le joueur passé par le Stade Rennais, Lille ou encore le FC Nantes. « C’est vrai que je suis directeur du recrutement garçon et fille et conseiller technique. Les prérogatives du directeur sportif sont autres, encore plus larges, encore plus importantes. Je ne suis pas le directeur sportif », a précisé l’ancien milieu international (3 sélections). De son côté, Jean-Michel Aulas semble déjà avoir tourné la page avec le Brésilien. Dans les colonnes de L’Équipe, le président lyonnais assure que le Brésilien « n’est plus au club ».

Nouveau patron du recrutement de Lyon, Bruno Cheyrou devra renforcer l’effectif de Peter Bosz dès cet hiver. L’OL a besoin de renforts pour compenser les départs de ses internationaux africains pour la CAN. Mais surtout pour opérer une remontée au classement en championnat. Lyon n’est que 13e de Ligue 1 Uber Eats à la trêve.