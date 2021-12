OL Mercato : Avant Rangers, une info explosive tombe pour Juninho

Publié par ALEXIS le 08 décembre 2021 à 08:49

L’ OL reçoit Rangers jeudi en Ligue Europa. Avant ce match, Juninho aurait fait une annonce fracassante en interne concernant son avenir.

OL : Juninho vers un départ anticipé en janvier

Le contrat de Juninho prend fin le 30 juin 2022, soit dans un peu plus de six mois. Cependant, il a fait savoir en novembre dernier qu’il ne rempilerait pas après les trois ans de bail signé à son retour à l’Olympique Lyonnais en mai 2019. « J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini. Dans ma tête, c'était pour trois saisons […]. Il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. [...] J'ai envie de me reposer un peu », avait-il confié à RMC Sport.

Ce mercredi, le quotidien sportif annonce que le directeur sportif du club rhodanien devrait partir avant la fin de la saison, plus précisé à la trêve hivernale. Selon les informations de la source, Juninho « pourrait annoncer, dans les jours à venir, son départ de l'Olympique Lyonnais dès le mois de janvier ». D’après la source, le dirigeant brésilien « peut difficilement occulter le mal-être et la fatigue qu'il a exprimés, et n'a pas de raison de rester six mois de plus, s'il n'est plus associé aux décisions sportives majeures, au-delà de ses dialogues réguliers avec Peter Bosz et les joueurs ».

L'annonce du Brésil n'a pas été appréciée par la haute direction lyonnaise

Il faut dire que l’annonce de Juninho avait surpris la haute direction de l’ OL, surtout qu’il l’avait fait avant le très important Olympico OL-OM du 21 novembre dernier et dans une période compliqué des Gones en Ligue 1. « La fatigue de Juninho est réelle, mais cette annonce, et cette façon jugée égoïste, par certains, de parler de lui à un moment difficile pour le club ont été très mal ressenties en interne, d'autant que le Brésilien n'avait prévenu personne », a fait savoir le média.